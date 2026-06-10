¿Le pusieron algo en el café a Sol Abraham? El episodio que revolucionó Gran Hermano

En las últimas horas, se viralizó un video en el que Sol Abraham expresó sus sospechas de que alguien podría haber manipulado su café dentro de Gran Hermano tras notar un sabor extraño en la bebida . El episodio generó una fuerte indignación en las redes sociales.

Todo comenzó este martes por la tarde, cuando Sol Abraham se preparó un café dentro de la casa . Sin embargo, tras tomar un sorbo, aseguró haber notado un sabor extraño en la bebida y manifestó su preocupación por lo ocurrido . En las redes sociales, algunos usuarios incluso sostuvieron que podría tratarse de detergente , aunque esa versión no fue confirmada.

Ante la situación, la participante decidió hablar con algunos de sus compañeros en busca de una explicación . Durante la conversación con Manuel y Nigro, comentó que Zunino había estado cerca de su taza instantes antes, un detalle que despertó sus sospechas sobre una posible manipulación.

La escena no pudo seguirse con claridad en la transmisión en vivo, ya que las cámaras enfocaban otro sector de la casa y el audio apenas se escuchaba. Aun así, las imágenes mostraron a Sol visiblemente molesta mientras intentaba reconstruir lo sucedido.

El episodio no tardó en viralizarse y provocó una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos seguidores del reality cuestionaron a la producción y reclamaron que se investigue el hecho, mientras otros pidieron una sanción ejemplar en caso de comprobarse que alguien alteró la bebida de manera intencional.

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