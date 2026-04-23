Placa de Gran Hermano confirmada: nominados y tipo de votación

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Santiago del Moro anunció quiénes están en riesgo de eliminación y cómo será la votación.
Semana clave en Gran Hermano con jugada del líder, placa definida y voto negativo confirmado
Durante esta semana, el movimiento del líder modificó el juego desde el inicio en Gran Hermano. Manuel Ibero, quien obtuvo el liderazgo, tomó la decisión de fulminar a Tamara Paganini, dejándola directamente en placa sin pasar por la instancia habitual de votación.
En paralelo, Solange Abraham ya se encontraba nominada debido a una nominación previa, arrastrada desde antes de su salida hacia La Casa de los Famosos.
Gran Hermano
La placa de nominados de Gran Hermano
Más tarde, el confesionario volvió a ser clave, ya que el resto de los jugadores emitió sus votos y terminó de delinear la placa. Con todos los resultados definidos, Santiago del Moro anunció la lista final de nominados, a la que se sumaron Franco Zunino, Yipio, Eduardo Carrera, Daniela De Lucía, Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento.
Finalmente, el conductor confirmó que la votación será negativa. Además, adelantó que la cena de nominados se realizará el jueves 23, jornada en la que algunos participantes podrán salir de placa antes de la definición.