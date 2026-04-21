Pincoya se le paró de manos al Big de Gran Hermano y recibió un ultimátum inesperado

En las últimas horas, la polémica volvió a sacudir al reality Gran Hermano Generación Dorada . Esta vez, Jennifer “Pincoya” Torres estalló contra la producción y apuntó directamente al Big , quien no dudó en responderle con una propuesta inesperada que sorprendió a toda la casa.

Recientemente, Gran Hermano aplicó una sanción histórica a los participantes: no podrán utilizar varios espacios de la casa, contarán con menos presupuesto y solo dispondrán de una hora diaria de agua caliente para bañarse. La medida se tomó luego de que algunos demoraran en ingresar al interior tras escuchar gritos del exterior.

La chilena Jennifer “Pincoya” Torres fue una de las principales señaladas por esa demora . Tras el comunicado, se dirigió furiosa al confesionario y, en un tenso intercambio con el Big , aseguró que existe una supuesta conspiración en su contra .

Ante esta situación, el Big decidió llamarla al inicio de la gala de eliminación para marcarle un límite claro. Le advirtió que no puede sostener amenazas ni teorías conspirativas dentro del juego . “Yo no incido en el juego ni promuevo conductas de tus compañeros que vos considerás agraviantes”, explicó.

Embed - GH le ofreció la puerta giratoria a Pincoya porque ella denunció una conspiración en su contra

Acto seguido, Gran Hermano le ofreció la puerta giratoria como alternativa si no estaba dispuesta a reflexionar sobre su comportamiento ni acatar las reglas. “Si estás a disgusto, te invito a retirarte de mi casa en este mismo instante”, le indicó.

Pincoya respondió que no tenía problema en irse, pero que quería hacerlo “por la puerta grande”. Sin embargo, el Big fue contundente: la única opción disponible era la puerta giratoria. “Me quedo hasta salir por la puerta grande. Voy a esperar que me saque el público”, insistió Jennifer.

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