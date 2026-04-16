16 de abril de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano: cómo quedó la placa y qué cambió en la forma de votar

Este miércoles en el reality Gran Hermano, Santiago del Moro reveló quiénes están en placa de nominados y anunció un cambio clave en la votación.

Gran Hermano: cómo quedó la placa y qué cambió en la forma de votar
Gran Hermano: cómo quedó la placa y qué cambió en la forma de votar
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Santiago del Moro anunció quiénes están en riesgo de eliminación y un cambio en la forma de votar.

Así quedó la placa en Gran Hermano y qué cambia en la votación

Esta semana, la jugada del líder cambió el tablero desde el arranque. Juan “Juanicar” Caruso, que se quedó con el liderazgo, decidió fulminar a Franco Zunino y Martín Rodríguez, dejándolos en riesgo sin pasar por la votación tradicional.

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Luego llegó el turno del confesionario, donde el resto de los participantes emitió sus votos y terminó de definir el panorama. Con todos los resultados sobre la mesa, Santiago del Moro comunicó la lista final de nominados: a los ya fulminados se sumaron La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento.

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La placa de nominados de Gran Hermano

La placa de nominados de Gran Hermano

Pero la gala tuvo otro giro clave. El conductor anunció un cambio en la forma de votar: durante las primeras 24 horas el público deberá votar de manera positiva, apoyando a su participante favorito. Luego, el sistema pasará a voto negativo, donde se elegirá a quién eliminar.

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