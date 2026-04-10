De La Casa de los Famosos a Gran Hermano: quién es Fabio Agostini

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Santiago del Moro confirmó al participante que llegará desde La Casa de los Famosos a Gran Hermano Generación Dorada: Fabio Agostini. En esta nota, te contamos quién es, su historia y por qué genera tanta expectativa.

Fabio Agostini (2) Fabio Agostini llega desde La Casa de los Famosos a Gran Hermano Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que llega a Gran Hermano Generación Dorada Fabio Agostini nació en España y soñaba con ser futbolista profesional, pero una lesión a los 19 años cambió por completo su destino. A partir de ese momento, se volcó de lleno al fitness y al modelaje, construyendo una imagen ligada al físico, la disciplina y la exposición mediática.

Su crecimiento en televisión se dio a través de distintos realities en Latinoamérica, aunque ganó mayor popularidad en La Casa de los Famosos, donde se destaca por su personalidad frontal, competitiva y sin filtro, características que lo convirtieron en uno de los participantes más comentados.

Embed - Fabio Agostini, el jugador de La Casa de los Famosos que llegará a Gran Hermano Generación Dorada Durante su presentación, dejó una frase que resume su estilo: “Español de corazón, picaflor de corazón”. Además, se mostró como alguien sincero, coqueto y sociable, aunque reconoció que a veces debería “aprender a callarse un poco”, algo que también forma parte de su esencia dentro del juego. Ahora, su llegada promete generar impacto dentro de la casa más famosa del país.

Es importante recordar que la participante elegida de Gran Hermano Generación Dorada para realizar el intercambio en el reality que se emite en Estados Unidos es Solange Abraham. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.