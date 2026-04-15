15 de abril de 2026
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Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Si sos empleado de comercio y terminaste tu relación laboral, podés solicitar el pago del seguro La Estrella. Mirá los requisitos y cómo hacer el trámite.

Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Por Sitio Andino Sociedad

Los trabajadores que finalicen su relación laboral o se jubilen pueden gestionar el cobro del seguro de retiro La Estrella. El trámite se realiza de forma digital a través de la web oficial de la aseguradora y requiere la presentación de documentación específica como el DNI y la certificación de servicios correspondiente.

Si sos empleado de comercio y dejaste de trabajar, ya sea por renuncia, despido o porque te jubilaste, tenés el derecho de solicitar el rescate de tus fondos acumulados en el seguro de retiro obligatorio. Este beneficio es un ahorro que se conforma con los aportes que realizó tu empleador mes a mes durante el tiempo que duró el vínculo laboral.

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Pasos para gestionar online el seguro Estrella

Para iniciar el proceso, tenés que ingresar a la página oficial de La Estrella y completar el formulario denominado "Solicitud de Rescates Web". Es fundamental que adjuntes toda la documentación requerida de forma clara para evitar demoras, ya que el procesamiento del trámite suele tardar unos 20 días hábiles una vez que todo está correctamente entregado.

  • Documentación personal: Tenés que subir la foto de tu DNI (frente y dorso) y una constancia de CBU de tu cuenta bancaria personal.
  • Fin de la relación: Debés presentar el telegrama de renuncia, la liquidación final o el certificado de servicios que acredite el cese.
  • Validación: Una vez enviado el formulario, chequeá tu email para confirmar la solicitud mediante el enlace que te envían.
  • Monto a percibir: Generalmente se retira el 50% de los aportes realizados, ya que la otra mitad financia el sistema básico del seguro.
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El seguro estrella se tramita 100% online

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Fallecimiento del titular y consulta de estado de fondos

En el caso de que el titular fallezca durante la etapa activa, los beneficiarios designados o los herederos legales son quienes deben gestionar la devolución de los fondos. Este trámite también se puede iniciar a través de la sección específica de fallecimientos en la plataforma web, siguiendo las instrucciones de documentación legal pertinentes.

Para saber en qué instancia se encuentra tu solicitud, podés ingresar a la sección "Consulta de Estado de Solicitud de Rescate". Solo necesitás tu número de DNI y el número de trámite que te llegó por correo. Recordá que el pago se acredita directamente por transferencia bancaria y podrás visualizar el detalle en tu cuenta unas 48 horas después de recibido el depósito.

Gestionar el cobro de este beneficio es un derecho de todo trabajador del sector comercio. Recordá que podés realizar el seguimiento online de tu expediente y que, ante cualquier duda sobre el monto o la demora, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) brinda asesoría presencial para garantizar que recibas lo que te corresponde por tus años de servicio.

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