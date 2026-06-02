La Ciudad de Mendoza habilitó el estacionamiento medido en un sector clave de la avenida San Martín

La Ciudad de Mendoza habilitó elestacionamiento medido en un sector clave de la avenida San Martín. Foto: Cristian Lozano

La Ciudad de Mendoza habilitó el sistema de estacionamiento medido en el sector oeste de la avenida San Martín , en el tramo comprendido entre las calles Las Heras y Montevideo , duranta la tarde. Con esta decisión, la comuna busca mejorar la circulación de personas en la zona y beneficiar a los comerciantes .

La medida rige desde el pasado 1° de junio y apunta a "generar más rotación, acercar a los clientes y mejorar la experiencia de compra ", explicaron desde el municipio.

La Ciudad habilitó el estacionamiento medido en el sector oeste de la avenida San Martín , entre calles Las Heras y Montevideo . Funcionará de la siguiente manera:

De lunes a viernes , de 14 a 20 hs .

, de . Los sábados, de 8 a 13 hs.

Cómo se paga y cuánto cuesta

La medida contempla la habilitación de 90 nuevos lugares bajo el sistema tradicional, es decir, con tarjeta. El costo es de $500 por cada 30 minutos y se compra a los tarjeteros.

20 de mayo, ciudad de mendoza, otoño, pronostico, tiempo, clima, gente, bici senda, ciclovia, calle san martin.jpg Avenida San Martín. Foto: Yemel Fil

Los motivos

La idea del municipio es potenciar la actividad económica en el microcentro, al facilitar el acceso de los mendocinos y turistas a los comercios a través de una mayor disponibilidad de espacios para estacionar.

"La incorporación de nuevas plazas no sólo apunta a ordenar el tránsito, sino también a generar mejores condiciones para quienes trabajan y consumen en la zona, promoviendo un entorno más accesible y dinámico para el desarrollo comercial", afirmó la comuna.