6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Estacionamiento medido

La Ciudad de Mendoza ampliará el estacionamiento medido en pleno microcentro y sumará 90 nuevos espacios

En paralelo, el sistema de Estacionamiento Medido Digital ya superó los 100 mil usuarios registrados en la capital mendocina.

Ulpiano Suarez recorrio comercios del microcentro mendocino.

Ulpiano Suarez recorrio comercios del microcentro mendocino.

La medida contempla la habilitación de 90 nuevos lugares bajo el sistema tradicional con tarjeteros, que funcionará de lunes a viernes de 14.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados será de 8.00 a 13.00 horas.

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En este contexto, el intendente Ulpiano Suarez recorrió este miércoles distintos comercios de la zona y dialogó con comerciantes que se verán directamente beneficiados por la iniciativa. Durante la visita, el jefe comunal destacó el impacto que tendrá la medida sobre la actividad comercial.

“Cuando las cosas se ordenan, el comercio lo siente. Sobre calle San Martín comienza a funcionar el estacionamiento medido con tarjeta, algo pensado para generar más rotación, acercar a los clientes y mejorar la experiencia de compra”, expresó.

Desde el municipio señalaron que la incorporación de estas nuevas plazas permitirá optimizar el uso del espacio público, mejorar la circulación vehicular y facilitar el acceso a una zona con fuerte movimiento comercial.

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Más de 100 mil usuarios en el sistema digital de estacionamiento medido

En paralelo, la Ciudad continúa consolidando su sistema de Estacionamiento Medido Digital, una herramienta tecnológica que ya superó los 100 mil usuarios registrados.

Desde la comuna remarcaron que esta plataforma viene mostrando un crecimiento sostenido tanto entre vecinos como visitantes, simplificando el proceso de estacionamiento y mejorando la experiencia de movilidad en la vía pública.

Con esta nueva ampliación, la capital mendocina continúa apostando por políticas que combinan ordenamiento urbano, innovación y fortalecimiento del comercio local.

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