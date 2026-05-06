Luego de la polémica en Valle de Uco, desde Fauna detallaron cómo está regulada la caza en Mendoza

La reciente derogación de la Ordenanza N° 46 , sancionada en 2013 y que prohibía la caza deportiva y el funcionamiento de cotos de caza en un departamento del Valle de Uco , volvió a poner en agenda el debate sobre la actividad cinegética en la provincia.

En este contexto, Sitio Andino dialogó con el responsable del Departamento de Fauna , organismo dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza , Adrián Gorrindo , quien brindó precisiones sobre cómo está regulada actualmente la actividad en territorio provincial.

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Desde el organismo explicaron que la práctica cinegética en Mendoza cuenta con un marco normativo específico, que establece temporadas habilitadas, especies autorizadas, zonas permitidas y requisitos obligatorios para quienes desarrollan esta actividad.

Además, remarcaron que toda práctica vinculada a la caza debe realizarse bajo autorización oficial , con permisos correspondientes y dentro de los controles establecidos por la autoridad de aplicación.

La derogación de la ordenanza municipal, que durante más de una década restringió la actividad en ese departamento del Valle de Uco, reabrió una discusión que involucra aspectos ambientales, productivos, turísticos y de conservación de la fauna silvestre.

Ahora, el foco está puesto en cómo se articularán las normativas locales con la legislación provincial que regula la actividad cinegética en Mendoza.

Adrián Gorrindo, jefe del departamento de Fauna Silvestre

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