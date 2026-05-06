6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Intercolegiales 2026

El programa Ciudad del Deporte impulsa una nueva edición del torneo estudiantil que busca promover integración, compañerismo y juego limpio entre jóvenes mendocinos.

La Municipalidad de Mendoza organiza los Juegos Intercolegiales 2026.

La Municipalidad de Mendoza organiza los Juegos Intercolegiales 2026.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del programa Ciudad del Deporte, la Municipalidad de Mendoza informó que quedan apenas dos días para el cierre de inscripciones de los Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza 2026, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la capital.

Las instituciones educativas interesadas podrán anotarse hasta este viernes 8 de mayo en las disciplinas de básquetbol, futsal y vóleibol, tanto en categoría femenina como masculina.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año, que no superen los 19 años al 31 de diciembre de 2026. La participación es totalmente gratuita y busca fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y la integración entre distintas comunidades educativas, promoviendo valores como el respeto, el juego limpio y la participación.

El torneo se disputará entre el 15 y el 26 de junio, de 8 a 14 horas, en distintos gimnasios municipales de la Ciudad, con una participación estimada de más de 1.500 estudiantes.

Desde la organización también recordaron que durante cada jornada deportiva los equipos deberán estar acompañados por una persona adulta responsable perteneciente a la institución educativa.

Calendario de los Juegos Intercolegiales 2026 de la Municipalidad de Mendoza

  • Hasta el 8 de mayo: inscripción de escuelas por disciplina
  • Hasta el 22 de mayo: presentación de listas de buena fe
  • Del 15 al 26 de junio: desarrollo de la competencia

Con esta iniciativa, la Ciudad continúa fortaleciendo el deporte como herramienta de integración, participación y formación dentro de la comunidad educativa.

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