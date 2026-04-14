14 de abril de 2026
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Gran Hermano

Eliminación en Gran Hermano: lágrimas, festejos y una salida inesperada

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y una participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Eliminación en Gran Hermano: lágrimas, festejos y una salida inesperada

Eliminación en Gran Hermano: lágrimas, festejos y una salida inesperada

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció a la siguiente eliminada de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación comenzó con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Tres participantes quedaron en la cuerda floja, expuestos a la decisión del público bajo el sistema de voto negativo: La Maciel, Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski.

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Según se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue La Maciel, quien celebró la decisión con euforia. Los datos oficiales indicaron que obtuvo apenas el 26,9% de los votos negativos.

Embed - Lola fue eliminada de Gran Hermano 2026 y Manuel rompió en llanto

La definición quedó en un mano a mano entre Brian y Lola. Finalmente, el veredicto fue contundente: Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de la edición tras recibir la mayor cantidad de votos negativos.

Lola Tomaszeuski, Gran Hermano
Lola Tomaszeuski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Lola Tomaszeuski es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Su salida sorprendió a los participantes de la casa. Manuel Ibero, su compañero más cercano, no pudo contener las lágrimas tras escuchar el resultado.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Lola Tomaszeuski

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