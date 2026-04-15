15 de abril de 2026
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Preocupación por Solange de Gran Hermano: por qué no pudo entrar a La Casa de los Famosos

En las últimas horas, Solange de Gran Hermano no pudo ingresar al reality La Casa de los Famosos por un problema de salud. Mirá qué le pasó y qué pasará ahora.

Preocupación por Solange de Gran Hermano: por qué no pudo entrar a La Casa de los Famosos

Preocupación por Solange de Gran Hermano: por qué no pudo entrar a La Casa de los Famosos

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano: S olange Abraham no pudo ingresar a “La Casa de los Famosos” en el intercambio debido a problemas de salud. En esta nota, te contamos qué le ocurrió y qué pasará con ella.

Qué le pasó a Solange de Gran Hermano antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Este martes estaba previsto que Solange Abraham, proveniente de Gran Hermano, ingresara a La Casa de los Famosos, el reality que se graba en México y se emite en Estados Unidos. Según la información oficial, debió ser asistida por los médicos en los estudios donde se produce el ciclo, en México, ya que se sintió mal al llegar.

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Santiago del Moro mostró en vivo cómo trasladaban a Solange hacia el aeropuerto desde donde salió el avión en el que viajó. “Primero tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito, Sol”, explicó.

Embed - De Gran Hermano al mundo: así fue el viaje de Sol Abraham a La Casa de los Famosos

Además, la cuenta de la participante aclaró la situación: "Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión, por precaución no quisieron que ingrese así hasta que esté recuperada, puede ser en las próximas horas o mañana. Los mantengo informados, ella está bien, la están cuidando. Gracias por su preocupación y por tanto cariño".

Finalmente, se confirmó que este miércoles la mediática ingresará a La Casa de los Famosos para participar durante unos días. Fabio Agostini ya hizo lo propio al ingresar a Gran Hermano.

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