El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado. Foto: Yemel Fil

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Según la norma, la incorporación de estos puestos administrativos responde a un pedido realizado por la Dirección del Registro Civil, que contó con el visto bueno del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno afirmó que llamarán a concurso para cubrir cargos La modificación de la planta de personal apunta incorporar 20 vacantes de la clase "Administrativo Técnico" mediante el llamado a concurso, de acuerdo con lo previsto por la Ley 9015.

Presupuesto asignado El decreto aprobó una modificación del presupuesto para financiar la creación de los nuevos cargos por un total de $191.183.547.

Contaduría General de la Provincia atenderá el gasto que demande el cumplimiento de esta medida, con cargo a la partida del Presupuesto General vigente del año 2026.