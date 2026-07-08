8 de julio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

El Gobierno de Mendoza creó nuevos cargos. En qué sector de la administración pública se cubrirán las vacantes.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza creó 20 cargos en la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, a través del decreto 698, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La modificación de la planta de personal se realizará mediante llamado a concurso.

Según la norma, la incorporación de estos puestos administrativos responde a un pedido realizado por la Dirección del Registro Civil, que contó con el visto bueno del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno afirmó que llamarán a concurso para cubrir cargos

La modificación de la planta de personal apunta incorporar 20 vacantes de la clase "Administrativo Técnico" mediante el llamado a concurso, de acuerdo con lo previsto por la Ley 9015.

Presupuesto asignado

El decreto aprobó una modificación del presupuesto para financiar la creación de los nuevos cargos por un total de $191.183.547.

Contaduría General de la Provincia atenderá el gasto que demande el cumplimiento de esta medida, con cargo a la partida del Presupuesto General vigente del año 2026.

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