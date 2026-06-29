29 de junio de 2026
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Gobierno de Mendoza

Estatales: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobrarán el sueldo de junio

El Ejecutivo confirmó cuándo estarán acreditados los haberes de este mes. El medio aguinaldo ya había sido acreditado la semana pasada, por lo que ahora los estatales cobrarán únicamente el salario mensual.

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

Foto: Yemel Fil

Los salarios estarán depositados este martes 30 de junio, confirmaron, como lo hacen todos los meses

La información fue confirmada por el Ejecutivo provincial, que mantiene el cronograma habitual de pago para los empleados estatales.

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Cabe recordar que los trabajadores del Estado provincial ya percibieron el medio aguinaldo, que fue depositado de manera anticipada durante la última semana, por lo que este martes solo se acreditarán los haberes correspondientes al mes de junio.

Como ocurre habitualmente, el cronograma alcanza a los agentes de la administración central, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y el resto de los organismos públicos provinciales.

Con este depósito, los empleados estatales completarán el cobro de sus ingresos de junio, luego de haber recibido previamente la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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