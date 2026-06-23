23 de junio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza logró la aprobación de un crédito del BID por U$S 150 millones

El Gobierno de Mendoza confirmó que recibirá financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para obras en distintos departamentos.

El Gobierno de Mendoza logró la aprobación de un crédito del BID por U$S 150 millones. Imagen ilustrativa.

El Gobierno de Mendoza logró la aprobación de un crédito del BID por U$S 150 millones. Imagen ilustrativa.

Gentileza Prensa Gobernación
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza anunció que obtuvo la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para tomar un crédito de U$S150 millones, que será destinado a obras de infraestructura hídrica en distintos departamentos de la provincia para beneficiar a usuarios residenciales y la actividad agropecuaria.

El avance de esta operación "permitirá incrementar la disponibilidad y la calidad del agua mediante la ampliación y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales", explicó el Ejecutivo. Con este financiamiento esperan mejorar el acceso a este servicios para miles de mendocinos y productores rurales.

Qué obras realizarán el Gobierno de Mendoza

Con el crédito que la Provincia recibirá del BID se realizarán diversas obras hídricas, entre ellas:

  • Construcción del sistema de recolección y tratamiento de efluentes de Villa Tulumaya, Lavalle.
  • Rehabilitación de las plantas depuradoras Campo Espejo y Paramillo.
  • Ampliación y optimización del establecimiento depurador de Uspallata.
  • Construcción de las etapas II y III del colector de aguas residuales Colonia Segovia, Guaymallén.
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales El Paramillo, Lavalle, Alberto Fernández.jpg

El programa también contempla la medición y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable, la modernización y automatización de perforaciones, intervenciones en plantas potabilizadoras, el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y la implementación de planes piloto basados en innovación tecnológica, indicó el Gobierno.

Beneficiarios de estas obras

Según datos oficiales, unas 858.000 usuarios se verán beneficiadas directamente por las mejoras en la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales, mientras que otros 73.500 accederán a una mejora directa en la calidad y eficiencia del servicio de agua potable. A su vez, unas 690.000 personas recibirán beneficios indirectos derivados de la optimización del sistema.

Además, aseguraron que las obras fortalecerán la actividad agropecuaria, ya que "la disponibilidad continua de agua de reúso (agua reciclada) con estándares de calidad adecuados permitirá sostener el riego de aproximadamente 7.000 hectáreas actualmente en producción, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad del sector".

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