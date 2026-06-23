Balotaje en la UNCuyo: se define hoy quién conducirá la universidad hasta 2030

Gabriel Fidel y Adriana García se enfrentan en el balotaje de este 23 de junio

La Universidad Nacional de Cuyo entra en una de las definiciones institucionales más importantes de los últimos años. Este martes, la comunidad universitaria vuelve a las urnas para elegir quién conducirá la casa de estudios durante los próximos cuatro años.

La disputa quedó reducida a dos fórmulas : la encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini , representantes del oficialismo universitario nucleado en Sumar Universidad; y la de Adriana Garcia y Ana Sisti , impulsada por el espacio opositor Encuentro Plural.

Ninguna logró superar el 50% de los votos en la primera vuelta realizada el 9 de junio, por lo que la elección debe resolverse mediante balotaje.

Aunque formalmente se trata de una elección académica, el resultado también será observado con atención por la dirigencia política mendocina.

Fidel representa la continuidad de la gestión que conduce actualmente la rectora Esther Sánchez y mantiene vínculos históricos con el radicalismo provincial. De hecho, durante la primera vuelta recibió el respaldo explícito de dirigentes de Cambia Mendoza y funcionarios del Gobierno provincial.

Garcia, en cambio, aparece como la principal referencia de un espacio opositor que reúne sectores vinculados al peronismo universitario y a grupos críticos de la actual conducción. Su candidatura busca capitalizar el voto de quienes consideran que la universidad necesita una nueva etapa institucional.

Los votos que ahora valen oro

La gran incógnita de la elección pasa por el comportamiento de los electores que en la primera vuelta apoyaron a las otras dos fórmulas que quedaron fuera de competencia.

Javier Ozollo y Fernanda Bernabé obtuvieron el 18,46% de los votos ponderados, mientras que Ismael Farrando y Jimena Estrella alcanzaron el 15,5%. En conjunto representan cerca de un tercio del electorado universitario.

Sin embargo, la transferencia de esos apoyos no será automática. En estos días ambos candidatos buscaron seducir a esos votantes mediante acuerdos políticos, gestos de apertura y coincidencias programáticas.

La participación, el factor que puede definir todo en la UNCuyo

Si hay una variable que genera consenso entre los distintos espacios es que la concurrencia a votar podría terminar siendo más importante que los acuerdos políticos.

La primera vuelta registró niveles de participación moderados y el balotaje se desarrolla en pleno período de mesas de examen y cierre del primer cuatrimestre. Eso abre interrogantes sobre cuántos estudiantes, docentes, egresados y trabajadores universitarios volverán a votar hoy.

En ese escenario, la capacidad de movilización de cada espacio es determinante.

El peso de cada claustro en el balotaje de la UNCuyo

La elección en la UNCuyo se realiza mediante un sistema de voto ponderado. No todos los claustros tienen la misma incidencia en el resultado final.

Los docentes concentran el mayor peso electoral, con el 44,69% del total. Les siguen los estudiantes con el 25,53%, los egresados con el 14,36%, los auxiliares docentes con el 8,51% y el personal no docente con el 6,91%.

Por eso, más allá del número absoluto de votantes, la clave estará en qué sectores logre consolidar cada candidato.

La campaña también expuso diferencias sobre el rumbo que debería seguir la institución.

Qué propone Gabriel Fidel

El actual vicerrector de la UNCuyo, histórico dirigente radical, es licenciado en Ciencias Políticas por la UNCuyo y cuenta con un máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas at Austin, con especialización en política económica. Tiene una extensa trayectoria tanto en el sector privado como público.

En el ámbito público, fue ministro de Gobierno en la gobernación de Julio Cobos; y de Economía y subsecretario de Turismo en la gestión Iglesias. Además, presidió la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología en la gestión de Rodolfo Suarez, así como titular de la Fundación ProMendoza. En 2015 fue electo Parlamentario del Mercosur por Mendoza. También integró el directorio de YPF entre 2017 y 2019.

En paralelo, ha mantenido actividad académica como profesor titular de Economía Política en la UNCuyo durante más de tres décadas.

image.png El vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel, apuesta a ser el próximo rector de la casa de estudios. Foto: Cristian Lozano / Sitio Andino

En el ámbito privado, se desempeñó como directivo y consultor en empresas y organismos nacionales e internacionales, y tuvo participación en la industria vitivinícola, con roles en bodegas y entidades del sector.

Durante la campaña, Fidel puso el acento en la necesidad de “terminar con la grieta universitaria” y avanzar hacia una lógica de acuerdos amplios. Su discurso evita la confrontación directa y apuesta a mostrarse como una figura capaz de sintetizar intereses diversos dentro de la UNCuyo.

En ese marco, promueve una universidad más articulada con el futuro, con eje en la innovación, la modernización institucional y la adaptación a los cambios del contexto global. “La universidad es un lugar donde cuanto más diversidad, mejor universidad”, sostuvo, y agregó que uno de sus objetivos es volver a conformar ámbitos de gestión que reflejen esa heterogeneidad, tanto en lo político como en lo disciplinar.

Sobre las políticas de ajuste y desfinanciamiento hacia las universidades implementadas por el gobierno nacional, analizó que “hay un embate contra el financiamiento y también contra las universidades públicas, por lo que hoy más que nunca debemos trabajar en unidad y cuidar nuestra casa”.

Sintetizó su enfoque de gestión en tres ejes: “Reclamar, reformar y resguardar”. “Vamos a seguir con esta idea de sumar, no amontonar, sino construir una propuesta con los mejores aportes de la universidad”, concluyó.

Qué propone Adriana Garcia

Licenciada en Historia, García es profesora y especialista en Docencia Universitaria. Cuenta con una extensa trayectoria académica, con fuerte desarrollo en la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria.

Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos períodos consecutivos (2008-2014). Además, se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018, durante la gestión del radical Daniel Pizzi. Previamente ocupó distintos roles en la misma unidad académica, como consejera directiva y secretaria académica.

Fue coordinadora del Ingreso de la Facultas de Filosofía y Letras y tutora estudiantil. En el nivel medio, ejerció la docencia en instituciones públicas y privadas, y fue vicedirectora del Colegio Universitario Central.

En paralelo, ha desarrollado una actividad como docente-investigadora, desde adscripta hasta profesora titular efectiva. Ha dirigido proyectos de investigación en áreas vinculadas a la teoría de la historia, la didáctica y la práctica profesional, y es autora de seis libros y publicaciones científicas.

adriana garcía, encuentro plural, uncuyo, elecciones, 9 de junio, universidad Adriana García y su apuesta para ser la sucesora de Esther Sánchez como rectora de la UNCuyo. Foto: Prensa UNCuyo

En su discurso, Garcia —de extracción peronista— enfatiza la necesidad de “recuperar” una universidad menos atravesada por la política partidaria. Tras conocer el resultado electoral, su balance fue que “más del 60% de la comunidad universitaria quiere un cambio”.

En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir vínculos hacia adentro de la universidad y recuperar un “equilibrio de voces” en la toma de decisiones.

Entre sus principales lineamientos, Garcia propone fortalecer el perfil académico de la UNCuyo, con mayor articulación entre investigación, docencia y sectores socioproductivos, así como una vinculación más estrecha con el sistema educativo provincial. También plantea revisar la estructura de gestión y la planta de cargos, priorizando criterios de carrera administrativa y transparencia.

Además, promueve una universidad más conectada con la salida laboral de sus egresados, con carreras y planes de estudio adaptados a los cambios del contexto, y una mayor integración con los procesos de transformación educativa, especialmente en la formación docente.

En relación a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, coincide con Fidel que se trata de un "desgaste" deliberado, aunque acusó al Ejecutivo provincial de ser "cómplice del castigo a las universidades" por su sociedad política con La Libertad Avanza.

Una definición abierta

Llegado el día del balotaje, no hay señales de una ventaja decisiva para ninguno de los dos espacios.

Fidel llega como el candidato más votado de la primera vuelta, pero requiere retener ese apoyo y ampliar su base electoral.

Garcia apuesta a consolidar el voto opositor y transformarlo en una mayoría que le permita romper con la continuidad institucional.

Por eso, los comicios de este martes no sólo definen quién ocupará el Rectorado hasta 2030. También marcan qué modelo de universidad elige la comunidad académica en uno de los momentos más complejos para el sistema universitario argentino.