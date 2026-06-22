Diputados: el Gobierno frena la avanzada opositora por Manuel Adorni y encamina una sesión clave

El Jefe de Gabinete gana tiempo para evitar una interpelación en el Congreso.

El oficialismo logró neutralizar la sesión impulsada por la oposición contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , y despejó el camino para avanzar con una agenda propia en la Cámara de Diputados , que incluye proyectos considerados clave por el Gobierno.

La maniobra se concretó este lunes, cuando La Libertad Avanza coordinó una serie de movimientos parlamentarios que complicaron las chances de la oposición de reunir quórum para la sesión especial prevista para este martes 23 de junio .

El punto central de la estrategia oficialista fue convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 de junio , con el objetivo de comenzar allí el tratamiento de los proyectos vinculados a una eventual interpelación o moción de censura contra Adorni.

Con esta decisión, el oficialismo logró desactivar el principal argumento de la oposición para forzar el debate en el recinto, ya que los expedientes comenzarán a tratarse por la vía institucional correspondiente.

Además, esta jugada le dio cobertura política a los bloques dialoguistas, como el PRO y sectores de la UCR, que ya no tendrían incentivos para bajar al recinto en una sesión que difícilmente alcance los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Las negociaciones de La Libertad Avanza y el rol de aliados clave

Detrás de la maniobra hubo intensas negociaciones durante el fin de semana entre referentes del oficialismo y bloques aliados.

Entre los actores que participaron de esos acuerdos aparecen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a dirigentes del PRO y del radicalismo, lo que permitió alinear posiciones y evitar una derrota parlamentaria del Gobierno.

Manuel Adorni, Martín Menem, acto veteranos de Malvinas 03-04-26 Martín Menem negoció y logró desactivar la movida opositora en la Cámara de Diputados contra Manuel Adorni. Foto: NA

En ese contexto, en la oposición reconocen que la convocatoria a comisión reduce significativamente las chances de alcanzar el quórum, aunque algunos sectores mantienen la intención de sesionar para exponer políticamente a quienes no bajen al recinto.

El oficialismo apunta a varios objetivos en simultáneo: ganar tiempo en el tratamiento del caso Adorni, evitando un debate exprés; evitar una derrota en el recinto ante una eventual mayoría opositora; preservar la relación con aliados clave, dándoles margen político; y despejar el camino para tratar proyectos prioritarios.

En ese sentido, desde el oficialismo ya adelantaron que la primera reunión de comisión será de carácter informativo, lo que estira los plazos para la firma de un eventual dictamen.

El temario de la sesión del miércoles en Diputados

Con el escenario despejado, La Libertad Avanza convocó a una sesión para este miércoles 24 de junio a las 12, donde buscará avanzar con su propia agenda legislativa. Entre los temas previstos figuran:

Tratados internacionales .

. Acuerdos con holdouts (Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund).

(Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund). Creación del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo para grandes inversiones.

Este último proyecto es uno de los principales intereses del Gobierno, mientras que el acuerdo con los holdouts tiene plazos sensibles vinculados a fallos internacionales, lo que apura su tratamiento.

Diputados de la Nación Argentina, sesión Ley de Glaciares 08-04-26 Diputados sesiona el miércoles, pero sin los proyectos que involucran al Jefe de Gabinete. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

La oposición cuestiona la movida del oficialismo para sostener a Adorni

Desde los sectores más duros de la oposición cuestionaron la maniobra oficialista y la calificaron como una estrategia dilatoria.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro y Germán Martínez apuntaron contra el Gobierno y advirtieron que se busca impedir el control político del Congreso sobre el jefe de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2069189190768611596&partner=&hide_thread=false Para los republicanos intermitentes y de ocasión, ya no queda ni ocasión ni intermitencia.



Hay algunos que, por lo bajo y en off, andan diciendo que no se puede ir a una sesión con el kirchnerismo o que no hay que dar quórum porque ellos no la convocaron. Bajo esa excusa, o ese… pic.twitter.com/knnjCpIPFz — maxi ferraro (@maxiferraro) June 22, 2026

A pesar de las críticas, ratificaron la convocatoria a la sesión de este martes, aunque con menores expectativas de lograr el número necesario para abrir el recinto.

En paralelo, también quedó en suspenso la situación en el Senado, donde el tratamiento del caso Adorni entró en un terreno de incertidumbre tras los cambios en la postura del oficialismo. En la Cámara Alta hay sesión convocada para el jueves, pero también podría caerse. El oficialismo, por el momento, gana tiempo.