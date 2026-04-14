Cuánto gana Grecia Colmenares en Gran Hermano: la cifra que nadie imaginaba

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Grecia Colmenares quedó en el centro de la escena tras conocerse cuánto cobra por su participación en el reality Gran Hermano Generación Dorada 2026. En esta nota, te contamos todos los detalles y el impacto que generó la cifra.

La cifra que Grecia Colmenares gana por estar en Gran Hermano 2026 La cifra que rodea la participación de Grecia Colmenares en Gran Hermano Generación Dorada generó una fuerte repercusión. La información fue revelada por Guido Záffora. Según detalló el periodista, la actriz habría firmado un contrato muy superior al del resto de los participantes.

Por otro lado, aseguró: "Aproximadamente, cerró el mismo caché de Andrea del Boca". Si bien no brindó cifras concretas, cabe recordar que a fines de febrero el panelista había señalado que la reconocida actriz contaba con “un caché de 6.000.000 de pesos por semana”.

Embed El monto sorprendió a los fanáticos de la casa más famosa. Mientras que algunos se mostraron a favor de que cobre eso, por su trayectoria y nombre, otros lo consideraron excesivo.

Grecia Colmenares, Gran Hermano Grecia Colmenares ingresó a Gran Hermano 2026 con un contrato millonario Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.