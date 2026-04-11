¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas ya marcan al próximo eliminado

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026 Luego de que, de manera sorpresiva, el jueves no se bajara a ningún participante de la placa, la nómina de nominados quedó conformada por Nazareno Pompei, Daniela “Dani” de Lucía, Jessica “La Maciel” Maciel, Lola Tomaszeusky, Brian Sarmiento y Manuel “Manu” Ibero, además de la fulminada Catalina “Titi” Tcherkaski y la sancionada Jennifer “Pincoya” Torres.

En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Brian Sarmiento y Lola Tomaszeusky, Gran Hermano Brian Sarmiento y Lola Tomaszeusky lideran el voto negativo en las encuestas Los sondeos coinciden en una tendencia marcada: Brian Sarmiento y Lola Tomaszeusky concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos sería el próximo en abandonar la casa.

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