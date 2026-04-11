¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas ya marcan al próximo eliminado

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.
Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026
Luego de que, de manera sorpresiva, el jueves no se bajara a ningún participante de la placa, la nómina de nominados quedó conformada por Nazareno Pompei, Daniela “Dani” de Lucía, Jessica “La Maciel” Maciel, Lola Tomaszeusky, Brian Sarmiento y Manuel “Manu” Ibero, además de la fulminada Catalina “Titi” Tcherkaski y la sancionada Jennifer “Pincoya” Torres.
En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.
Los sondeos coinciden en una tendencia marcada: Brian Sarmiento y Lola Tomaszeusky concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos sería el próximo en abandonar la casa.