11 de abril de 2026
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Gran Hermano

Escándalo en Gran Hermano: dos participantes se cruzaron y todo terminó en caos

Estalló el caos en Gran Hermano tras el cruce entre dos participantes que se volvió viral y desató insultos y acusaciones. Mirá lo que pasó en el reality.

Escándalo en Gran Hermano: dos participantes se cruzaron y todo terminó en caos

Escándalo en Gran Hermano: dos participantes se cruzaron y todo terminó en caos

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, se volvió viral en redes sociales un clip en el que dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada protagonizan un fuerte cruce que desató un verdadero caos dentro del reality, con acusaciones, insultos y momentos de máxima tensión. A continuación, todos los detalles.

La fuerte discusión entre Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Torres en Gran Hermano

En esta ocasión, las protagonistas fueron nuevamente Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Torres, quienes volvieron a protagonizar un fuerte cruce de palabras. Cabe destacar que no es la primera vez que sucede y parece haber una rivalidad muy marcada entre ambas. El enfrentamiento escaló rápidamente y generó un clima de máxima tensión dentro de la casa.

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Pincoya comenzó diciendo: "¿Por qué ella llegó con información de afuera? Entonces va y me hincha todo el día. Yo soy una persona que va de frente". Lejos de quedarse callada, Tamara respondió: "Te hacés la buenita y estás 'tiqui tiqui'".

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La peor parte llegó cuando la chilena lanzó un insulto: "Yo me las como a ti, cobarde de mierda. Tú me provocas a mí". La ex participante respondió: "¿Te toqué? ¿Te empujé? Me provocás, me tenés miedo".

"No te tengo miedo y te volvería a escupir", remató Pincoya, a lo que Paganini cerró: "¿Te escupí la cara como vos? Pedazo de perra inmunda. Asco me da". La tensión entre ambas no para de crecer dentro de la casa y todo indica que este conflicto seguirá escribiendo nuevos capítulos.

Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Torres, Gran Hermano
Crece la rivalidad entre Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Torres en Gran Hermano

Crece la rivalidad entre Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Torres en Gran Hermano

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