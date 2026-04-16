16 de abril de 2026
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Brian Sarmiento

Brian Sarmiento y Manuel Ibero se dijeron de todo en un cara a cara explosivo en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento y Manuel Ibero protagonizaron un cruce explosivo lleno de acusaciones. Mirá todos los detalles.

Brian Sarmiento y Manuel Ibero se dijeron de todo en un cara a cara explosivo en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Manuel Ibero se dijeron de todo en un cara a cara explosivo en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Brian Sarmiento y Manuel Ibero protagonizaron un intenso cruce lleno de acusaciones y respuestas.

Brian Sarmiento y Manuel Ibero protagonizaron el cara a cara más caliente de Gran Hermano

Según se pudo ver en la transmisión de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento aprovechó su momento para decirle de todo a Manuel Ibero, en una dinámica de “cara a cara” donde los participantes se confiesan entre sí.

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"Siento que te querés hacer el personaje del buenito, que querés cocinar para todos y llegarle a la gente desde el lado de la empatía. Siento que te ponés la bandera de que defendés a las mujeres cuando en realidad hablás mierda de algunas chicas, como Luana. Jugás sucio... Querés hacerme quedar como el orto, creyéndote que sos el protector de todo y el moralista. Te hacés el abogado y no terminaste nada. Sos falso, hipócrita y mamadera", dijo el exfutbolista.

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Ante esto, el exnovio de Zoe Bogach respondió: "No te consideraba. Si fuese moralista sería la persona que acusa; yo me defendí de una acusación que la hiciste vos y todos en la cena. El que acusa, se la da de moralista y trae luchas de afuera sos vos: machismo, clasismo y más. No te he acusado de nada. Me alegra que las personas que comparten conmigo sepan cómo soy".

La tensión creció con el paso de los minutos, pero afortunadamente todo quedó allí. De igual manera, esta historia parece que tendrá nuevos capítulos con el correr de los días. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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