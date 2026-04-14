Mentes Expertas en el Ángel Bustelo: la conferencia que invita a vivir mejor

La reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé llega por primera vez a Mendoza con su conferencia “ Cómo domar la mente y cultivar la alegría ”, con el ciclo Mentes Expertas al Auditorio Ángel Bustelo . La propuesta invita a reflexionar sobre el manejo de las emociones y el bienestar en tiempos atravesados por el estrés y la hiperconectividad.

El encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 16.30 en el Auditorio Ángel Bustelo , ubicado en Virgen del Carmen de Cuyo 610 , en la Ciudad de Mendoza . Se trata de una única función que forma parte del reconocido tour internacional de Mentes Expertas .

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La conferencia propone un recorrido práctico y accesible para comprender el funcionamiento de la mente, aprender a gestionar las emociones y mejorar la calidad de vida . Con un enfoque cercano, Marian Rojas Estapé brinda herramientas concretas para fortalecer los vínculos, reducir el estrés y alcanzar un mayor equilibrio emocional .

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web www.flashpass.com.ar .

Quién es Marian Rojas Estapé

Médica psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y una de las divulgadoras más influyentes en salud mental, Estapé ha sido profesora invitada en instituciones internacionales como IPADE (México) y ha trabajado en organizaciones, hospitales y centros educativos tanto en Europa como en Estados Unidos.

Mentes poderosas - Mendoza (1) Es imperdible: "Cómo domar la mente y cultivar la alegría” tendrá una sola función. Foto: gentileza

Su trabajo actual se centra en el impacto de la tecnología en la salud mental, especialmente en niños y jóvenes, y en cómo la hiperconectividad influye en los vínculos y el bienestar emocional. Además, impulsa el proyecto iLussio – Business and Emotions, orientado a integrar la inteligencia emocional en el ámbito profesional.

Mentes Expertas: un proyecto poderoso y de larga trayectoria

Mentes Expertas es un ciclo internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo. Su objetivo es acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la motivación y la actitud.

A lo largo de los años, el proyecto harecorrido distintas ciudades del mundo con encuentros presenciales y virtuales protagonizados por referentes internacionales. Cada propuesta busca brindar herramientas concretas para el crecimiento personal y considerar a la actitud clave para transformar la vida.