14 de abril de 2026
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Auditorio Ángel Bustelo

Mentes Expertas en el Ángel Bustelo: la conferencia que invita a vivir mejor

Bajo el título “Cómo domar la mente y cultivar la alegría”, llega por primera vez a Mendoza una conferencia a cargo de una reconocida psiquiatra y conferencista española.

Mentes Expertas en el Ángel Bustelo: la conferencia que invita a vivir mejor

Mentes Expertas en el Ángel Bustelo: la conferencia que invita a vivir mejor

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

La reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé llega por primera vez a Mendoza con su conferencia “Cómo domar la mente y cultivar la alegría”, con el ciclo Mentes Expertas al Auditorio Ángel Bustelo. La propuesta invita a reflexionar sobre el manejo de las emociones y el bienestar en tiempos atravesados por el estrés y la hiperconectividad.

Mentes poderosas - Mendoza
La cita será el próximo miércoles, desde las 16.30

La cita será el próximo miércoles, desde las 16.30

Crecimiento personal y más: así es Mentes expertas en Mendoza

El encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 16.30 en el Auditorio Ángel Bustelo, ubicado en Virgen del Carmen de Cuyo 610, en la Ciudad de Mendoza. Se trata de una única función que forma parte del reconocido tour internacional de Mentes Expertas.

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La conferencia propone un recorrido práctico y accesible para comprender el funcionamiento de la mente, aprender a gestionar las emociones y mejorar la calidad de vida. Con un enfoque cercano, Marian Rojas Estapé brinda herramientas concretas para fortalecer los vínculos, reducir el estrés y alcanzar un mayor equilibrio emocional.

Quién es Marian Rojas Estapé

Médica psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y una de las divulgadoras más influyentes en salud mental, Estapé ha sido profesora invitada en instituciones internacionales como IPADE (México) y ha trabajado en organizaciones, hospitales y centros educativos tanto en Europa como en Estados Unidos.

Mentes poderosas - Mendoza (1)
Es imperdible:

Es imperdible: "Cómo domar la mente y cultivar la alegría” tendrá una sola función.

Su trabajo actual se centra en el impacto de la tecnología en la salud mental, especialmente en niños y jóvenes, y en cómo la hiperconectividad influye en los vínculos y el bienestar emocional. Además, impulsa el proyecto iLussio – Business and Emotions, orientado a integrar la inteligencia emocional en el ámbito profesional.

Mentes Expertas: un proyecto poderoso y de larga trayectoria

Mentes Expertas es un ciclo internacional de conferencias nacido en España en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo. Su objetivo es acercar al público experiencias transformadoras centradas en el desarrollo personal, la motivación y la actitud.

A lo largo de los años, el proyecto harecorrido distintas ciudades del mundo con encuentros presenciales y virtuales protagonizados por referentes internacionales. Cada propuesta busca brindar herramientas concretas para el crecimiento personal y considerar a la actitud clave para transformar la vida.

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