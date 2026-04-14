Cómo es la mansión del ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas: lujo, tres pisos y vista a un lago

Cómo es la lujosa mansión de Ian Lucas por dentro

Por Analía Martín







El popular influencer Ian Lucas sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva y lujosa mansión de Canning. El reciente ganador de MasterChef Celebrity realizó un exhaustivo recorrido por su propiedad de tres niveles, donde destacó el diseño minimalista, la vista al lago y los espacios creados para grabar contenido junto a grandes figuras.

La vivienda se destaca por una estética moderna en tonos blanco y gris, con amplios ventanales y balcones que rodean toda la estructura. La propiedad cuenta con un ingreso principal de diseño circular, pensado para el movimiento de varios vehículos. Este detalle facilita tanto la comodidad de la familia como la logística necesaria para la generación de contenido audiovisual de alta calidad.

Embed El diseño moderno de la cocina de Ian Lucas Uno de los ambientes más impactantes de la casa es la doble cocina, equipada con una isla central de gran tamaño. Este espacio fue una de las mayores sorpresas para sus fans, quienes destacaron la influencia de su paso por MasterChef en esta novedosa cocina.

El interior también alberga un living luminoso y un área dedicada exclusivamente a los premios y placas que el influencer obtuvo en su carrera. Cada detalle refleja el estilo de vida de uno de los creadores más grandes del país.

Tres niveles: La casa cuenta con tres pisos conectados por una escalera moderna.

La casa cuenta con tres pisos conectados por una escalera moderna. Área de juegos: Incluye una game room con mesa de ping pong y equipos electrónicos.

Incluye una game room con mesa de ping pong y equipos electrónicos. Habitaciones: Posee dormitorios con baños en suite, vestidores y jacuzzi privado.

Posee dormitorios con baños en suite, vestidores y jacuzzi privado. Espacios ocultos: El tercer piso esconde un ático y una habitación tras una pared falsa. Ian Lucas en su nueva mansión con pileta Exterior de lujo y relax para el Youtuber En la parte trasera, el jardín se convierte en el gran protagonista con una vista privilegiada al lago. El espacio verde incluye una pileta de dimensiones generosas y un sector de descanso ideal para reuniones sociales o familiares al aire libre. La mansión de Ian Lucas no solo es un lugar de residencia, sino un ecosistema diseñado para el ocio. El equilibrio entre los espacios de trabajo y los rincones de relax definen esta propiedad como una de las más fabulosas de Canning.