Un hombre murió tras un terrible accidente vial en Maipú

Un hombre que no ha sido identificado aún falleció trágicamente tras protagonizar un terrible accidente vial en San Roque, Maipú, cuando el auto que manejaba chocó fuertemente contra el guardarail, hecho por el cual se registraron además importante demoras en el tránsito.
El siniestro ocurrió a las 5 de este martes en el Acceso Este a la altura del cruce con Lamadrid y la víctima manejaba un Renault 9, el cual fue atravesado por el guardarail, provocando la muerte en el acto del conductor.
En la escena del siniestro trabajó Tránsito Municipal, Científica y distintos peritos para establecer la mecánica del choque. En principio no habría participación de otro vehículo, dijeron los sabuesos.
Terrible accidente vial con un fallecido en Guaymallén
De acuerdo a la reconstrucción del choque, el hombre manejaba un Renault 9, patente RZV027, por el Acceso Este, justamente hacia el este provincial.
Al llegar al cruce con Lamadrid, por causas que se investigan, el hombre perdió el dominio del rodado y chocó con el guardarail, traspasando la totalidad del vehículo.
Cuando los médicos y policías llegaron a la escena, la víctima, lamentablemente, ya había fallecido.
Ahora la justicia investiga cómo ocurrió el luctuoso accidente vial.