Un hombre murió tras un terrible accidente vial en Maipú

Un hombre que no ha sido identificado aún falleció trágicamente tras protagonizar un terrible accidente vial en San Roque, Maipú, cuando el auto que manejaba chocó fuertemente contra el guardarail, hecho por el cual se registraron además importante demoras en el tránsito.

El siniestro ocurrió a las 5 de este martes en el Acceso Este a la altura del cruce con Lamadrid y la víctima manejaba un Renault 9, el cual fue atravesado por el guardarail, provocando la muerte en el acto del conductor.

"Ninguna mamá debería estar haciendo esto", la frase que nace del dolor y conmueve a Malargüe

En la escena del siniestro trabajó Tránsito Municipal, Científica y distintos peritos para establecer la mecánica del choque. En principio no habría participación de otro vehículo, dijeron los sabuesos.

De acuerdo a la reconstrucción del choque , el hombre manejaba un Renault 9, patente RZV027, por el Acceso Este , justamente hacia el este provincial.

Accidente vial en San Roque

Al llegar al cruce con Lamadrid, por causas que se investigan, el hombre perdió el dominio del rodado y chocó con el guardarail, traspasando la totalidad del vehículo.

Cuando los médicos y policías llegaron a la escena, la víctima, lamentablemente, ya había fallecido.

Ahora la justicia investiga cómo ocurrió el luctuoso accidente vial.