14 de abril de 2026
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Por qué el 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa

Cada 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Cuántica para resaltar esta rama de la Ciencia. Descubrí por qué esta fecha es clave para la Tecnología.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa

 Por Analía Martín

El Día Mundial de la Cuántica se celebra cada 14 de abril en referencia a la constante de Planck, un valor esencial que permitió comprender el comportamiento de la energía. Este descubrimiento científico resultó fundamental para el desarrollo de la tecnología moderna, transformando por completo la manera en que entendemos la naturaleza de la materia en escalas microscópicas.

El origen de la fecha y la constante de Planck

La elección del 14 de abril (escrito como 4/14 en formato anglosajón) no es casual, ya que rinde homenaje a los primeros dígitos de la constante de Planck: 4,14 x 10¹ eV·s. Este valor, propuesto por el físico Max Planck en 1900, describe cómo la energía no se transmite de forma continua, sino en pequeñas porciones denominadas "cuantos".

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Este principio marcó el inicio de la física cuántica, una disciplina que estudia el comportamiento de átomos, electrones y fotones. En este nivel, las reglas de la física clásica dejan de aplicarse y surgen fenómenos sorprendentes, como la capacidad de las partículas de estar en varios estados al mismo tiempo.

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Una ciencia presente en la vida cotidiana

Aunque la física cuántica puede parecer un concepto abstracto, es el motor de gran parte de la innovación que nos rodea. El Día Mundial de la Cuántica, iniciativa lanzada en 2021, busca concienciar sobre cómo esta disciplina ha permitido el desarrollo de herramientas esenciales.

Entre las tecnologías que dependen directamente de estos principios se encuentran:

  • Dispositivos móviles y computadoras: El funcionamiento de los semiconductores es posible gracias a la mecánica cuántica.
  • Navegación y medicina: El sistema GPS y los equipos de resonancia magnética en los hospitales operan bajo estas bases científicas.
  • Telecomunicaciones: Los láseres y los sistemas de fibra óptica surgieron de la comprensión de las partículas de luz.

El futuro y la segunda revolución cuántica

En la actualidad, el mundo atraviesa lo que muchos expertos llaman una nueva revolución. La gran promesa es la computación cuántica, que busca crear ordenadores capaces de resolver problemas complejos que las máquinas actuales no pueden procesar de forma eficiente. Los principales campos y problemas complejos que se podrían resolver:

  • Química avanzada: Permitiría realizar estudios profundos para el desarrollo de nuevos compuestos.
  • Estudio de nuevos materiales: Sería una herramienta clave para descubrir materiales con propiedades específicas que hoy no podemos simular.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Los ordenadores cuánticos podrían afectar la seguridad actual mediante algoritmos como el de Peter Shor, que tiene el potencial de romper los sistemas de cifrado vigentes.
  • Medicina avanzada: El progreso en este campo depende de los avances cuánticos para procesar información biológica y química a niveles microscópicos.
Ciencia Cuántica y otras falopas
14 de abril: Día Mundial de la Ciencia Cuántica

14 de abril: Día Mundial de la Ciencia Cuántica

A pesar de que todavía se encuentra en etapas experimentales y las máquinas actuales cometen errores, su potencial es inmenso. El Día Mundial de la Cuántica invita a reflexionar sobre estos avances que, tarde o temprano, volverán a redefinir el futuro de la humanidad.

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