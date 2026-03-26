26 de marzo de 2026
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Mendoza

Desde Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que inspira proyectos en todo el mundo

El Observatorio Pierre Auger, en el departamento de Malargüe, es modelo para investigadores que llegan desde distintos países.

Observatorio Pierre Auger en la provincia de Mendoza.

Observatorio Pierre Auger en la provincia de Mendoza.

 Por Claudio Altamirano

El Observatorio Pierre Auger vuelve a posicionar a la provincia de Mendoza y la Argentina, en el mapa mundial de la ciencia con una nueva reunión internacional de investigadores, donde se destacan proyectos globales que toman como referencia su experiencia en el estudio de rayos cósmicos de ultra alta energía y su modelo de trabajo científico.

Con más de dos décadas de presencia en nuestro país y Sudamérica, el observatorio se consolida como un verdadero laboratorio a cielo abierto y un ejemplo replicable para otras iniciativas científicas en distintas partes del mundo. Su infraestructura, basada en una extensa red de detectores distribuidos al noreste de Malargüe y el suroeste de San Rafael, permite estudiar partículas de energía extrema con un nivel de precisión reconocido internacionalmente.

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PIERRE AUGER

Malargüe epicentro de la ciencia mundial de astropartículas

Nicolás Leal, gerente de sitio del observatorio, explicó a SITIO ANDINO que “hay varios proyectos que aprovechan el conocimiento y la experiencia adquirida en este centro”. En ese sentido, destacó la llegada de investigadores de la Universidad de Harvard, quienes trabajan en el diseño de un nuevo proyecto que será instalado en zonas montañosas de Perú.

“Han visto que el Observatorio Pierre Auger les puede dar una muy buena impresión de cómo sería el trabajo en campo y qué aspectos deben tener en cuenta en la etapa de diseño”, señaló Leal, remarcando el rol del complejo como referencia internacional en investigación astrofísica.

El especialista subrayó además que el Observatorio Pierre Auger “es referente a nivel mundial”, no solo por la calidad de sus datos, sino también por la confianza de las instituciones que lo integran, lo que permitió extender su funcionamiento por una década más, proyectando su actividad hasta 2035.

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Nicolás Leal.

Nicolás Leal.

Avances en el Observatorio Pierre Auger

En cuanto a avances tecnológicos, Nicolás Leal destacó la reciente instalación de un sistema de detectores subterráneos desarrollado íntegramente en Argentina por ITeDA (Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas). Este equipamiento permite medir muones, partículas elementales de alta penetración, mejorando la calidad de los datos obtenidos.

Estos estudios resultan clave para comprender la naturaleza de los rayos cósmicos, especialmente en la denominada zona de transición energética, donde se investiga el origen galáctico o extragaláctico de estas partículas, uno de los grandes desafíos actuales de la física moderna.

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