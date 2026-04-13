13 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano

Tras la salida de Andrea del Boca, Gran Hermano sumará a una estrella internacional. Conocé quién es el nuevo refuerzo del reality más famoso.

Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano

Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano

La producción de Gran Hermano confirmó que Grecia Colmenares será el reemplazo oficial de Andrea del Boca, quien abandonó la competencia por indicación médica tras sufrir varios accidentes. El ingreso de la actriz venezolana se concretará este lunes 13 de abril, sumando a la casa una figura internacional con vasta experiencia previa en el exitoso formato televisivo.

Lee además
Escándalo en Gran Hermano: dos participantes se cruzaron y todo terminó en caos

Caos y tensión en Gran Hermano: el enfrentamiento que sacudió a todos
¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas ya marcan al próximo eliminado

Las encuestas hablan en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado

Previamente, la artista ya había enfrentado complicaciones:

  • Fue trasladada a una clínica por un cuadro de presión alta.
  • Sufrió otra caída desde una silla días después del primer incidente.
  • El panelista "Pepe" Ochoa cuestionó la veracidad de los accidentes, sugiriendo que "no hay escalón" en el lugar de la caída y pidiendo revisar las cámaras con "ojo de halcón".
Andrea del Boca, Gran Hermano

Grecia Colmenares: una estratega de reality a nivel internacional

Para ocupar la vacante, Santiago del Moro anunció la incorporación de la reconocida reina de las telenovelas, de 63 años. Colmenares no es una improvisada en el juego, ya que cuenta con un antecedente fundamental:

  • Récord en Europa: Participó en Grande Fratello (la versión italiana del reality), donde permaneció 178 días y se convirtió en una de las jugadoras más queridas por el público.
  • Perfil de juego: Según el analista Gastón Trezeguet, la actriz es "bravísima", conoce profundamente el formato y llega con una fuerte carga estratégica.
Embed

La actriz venezolana ya ha tenido pasos por la televisión argentina, incluyendo su participación en "Bailando por un sueño" en 2012. Ahora, su ingreso promete sacudir la convivencia y redefinir las alianzas en la etapa actual del programa.

Temas
Seguí leyendo

El ingreso de Anna del Boca que sorprendió a toda la casa de Gran Hermano

Fabio Agostini desembarca en Gran Hermano: por qué todos hablan de él

Sorpresa en Gran Hermano: el elegido para otro reality ya tiene nombre

Explota Gran Hermano: la sanción histórica que cambió todo en la casa

Giro inesperado en Gran Hermano tras el anuncio bomba de Santiago del Moro

Todo cambia en Gran Hermano 2026: quién reemplazaría a Andrea del Boca

El accidente de Andrea del Boca cambió todo en Gran Hermano: la decisión que nadie esperaba

Otra vez Andrea del Boca: sufrió un accidente en Gran Hermano y asustó a todos

LO QUE SE LEE AHORA
Se conoció la verdad sobre la salud de Soledad Silveyra tras su sorpresivo retiro del escenario

Se conoció la verdad sobre la salud de Soledad Silveyra tras su sorpresivo retiro del escenario

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

El proceso de concurso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir 17 cargos en distintos organismos públicos.

Arranca la inscripción para trabajar en el Estado de Mendoza: qué cargos buscan y cómo anotarse

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364