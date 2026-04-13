Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano
Tras la salida de Andrea del Boca, Gran Hermano sumará a una estrella internacional. Conocé quién es el nuevo refuerzo del reality más famoso.
Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano
La producción de Gran Hermano confirmó que Grecia Colmenares será el reemplazo oficial de Andrea del Boca, quien abandonó la competencia por indicación médica tras sufrir varios accidentes. El ingreso de la actriz venezolana se concretará este lunes 13 de abril, sumando a la casa una figura internacional con vasta experiencia previa en el exitoso formato televisivo.
Previamente, la artista ya había enfrentado complicaciones:
Fue trasladada a una clínica por un cuadro de presión alta.
Sufrió otra caída desde una silla días después del primer incidente.
El panelista "Pepe" Ochoa cuestionó la veracidad de los accidentes, sugiriendo que "no hay escalón" en el lugar de la caída y pidiendo revisar las cámaras con "ojo de halcón".
Grecia Colmenares: una estratega de reality a nivel internacional
Para ocupar la vacante, Santiago del Moro anunció la incorporación de la reconocida reina de las telenovelas, de 63 años. Colmenares no es una improvisada en el juego, ya que cuenta con un antecedente fundamental:
Récord en Europa: Participó en Grande Fratello (la versión italiana del reality), donde permaneció 178 días y se convirtió en una de las jugadoras más queridas por el público.
Perfil de juego: Según el analista Gastón Trezeguet, la actriz es "bravísima", conoce profundamente el formato y llega con una fuerte carga estratégica.
La actriz venezolana ya ha tenido pasos por la televisión argentina, incluyendo su participación en "Bailando por un sueño" en 2012. Ahora, su ingreso promete sacudir la convivencia y redefinir las alianzas en la etapa actual del programa.