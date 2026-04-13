Quién es Grecia Colmenares, el reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano









La producción de Gran Hermano confirmó que Grecia Colmenares será el reemplazo oficial de Andrea del Boca, quien abandonó la competencia por indicación médica tras sufrir varios accidentes. El ingreso de la actriz venezolana se concretará este lunes 13 de abril, sumando a la casa una figura internacional con vasta experiencia previa en el exitoso formato televisivo.

¿Por qué salió Andrea del Boca de Gran Hermano? La permanencia de Andrea del Boca terminó de forma abrupta debido a problemas de salud recurrentes dentro de la casa. El incidente final fue una fuerte caída en la que la actriz se golpeó el rostro, provocando su llanto inmediato y el corte de la transmisión en vivo por parte de la producción.

Previamente, la artista ya había enfrentado complicaciones:

Fue trasladada a una clínica por un cuadro de presión alta .

. Sufrió otra caída desde una silla días después del primer incidente.

El panelista "Pepe" Ochoa cuestionó la veracidad de los accidentes, sugiriendo que "no hay escalón" en el lugar de la caída y pidiendo revisar las cámaras con "ojo de halcón". Andrea del Boca, Gran Hermano Grecia Colmenares: una estratega de reality a nivel internacional Para ocupar la vacante, Santiago del Moro anunció la incorporación de la reconocida reina de las telenovelas, de 63 años. Colmenares no es una improvisada en el juego, ya que cuenta con un antecedente fundamental:

Récord en Europa: Participó en Grande Fratello (la versión italiana del reality), donde permaneció 178 días y se convirtió en una de las jugadoras más queridas por el público.

Participó en Grande Fratello (la versión italiana del reality), donde permaneció y se convirtió en una de las jugadoras más queridas por el público. Perfil de juego: Según el analista Gastón Trezeguet, la actriz es "bravísima", conoce profundamente el formato y llega con una fuerte carga estratégica. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) La actriz venezolana ya ha tenido pasos por la televisión argentina, incluyendo su participación en "Bailando por un sueño" en 2012. Ahora, su ingreso promete sacudir la convivencia y redefinir las alianzas en la etapa actual del programa.