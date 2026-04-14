14 de abril de 2026
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Felipe Staiti

De qué murió Felipe Staiti, el guitarrista de Los Enanitos Verdes

Murió Felipe Staiti, alma de Los Enanitos Verdes. Los detalles de su fallecimiento, la despedida de los famosos y qué decidió la familia para su velatorio.

De qué murió Felipe Staiti, el guitarrista de Los Enanitos Verdes

De qué murió Felipe Staiti, el guitarrista de Los Enanitos Verdes

 Por Analía Martín

El reconocido músico Felipe Staiti falleció este lunes a los 64 años tras permanecer internado un mes en Mendoza por complicaciones de salud. El líder de Los Enanitos Verdes sufrió una infección bacteriana que deterioró su organismo progresivamente. Por decisión familiar, no se realizará un velatorio público para despedir a la leyenda del rock nacional.

¿De qué murió Felipe Staiti?

El guitarrista se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza desde hacía un mes debido a un cuadro de deshidratación profunda. Sin embargo, su salud se encontraba debilitada desde finales de 2024, cuando contrajo una infección bacteriana durante una gira por México y Colombia. Esta afección, combinada con su condición de celíaco, derivó en una crisis que le hizo perder 15 kilos y afectó su musculatura y potencia vocal.

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A pesar de haber definido aquel episodio como un "reseteo" físico en su momento, el deterioro general de su sistema digestivo progresó. Aunque no hubo un parte oficial sobre la causa inmediata del deceso ocurrido el lunes 13 de abril a las 20:30, versiones cercanas señalaron complicaciones derivadas de ese cuadro infeccioso crónico.

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La muerte de Felipe Staiti enlutó a toda la provincia de Mendoza

La muerte de Felipe Staiti enlutó a toda la provincia de Mendoza

Sin velatorio ni ceremonia oficial

Ante el impacto de la noticia, la familia del músico emitió un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas. Sin embargo, su familia tomó una decisión que sorprendió a los seguidores: “por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia”. Pidieron acompañar el momento con respeto y cariño, priorizando la privacidad en este duelo.

La despedida de los famosos en las redes

La muerte de Staiti, quien asumió el rol de vocalista de la banda tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, generó una ola de mensajes de figuras del espectáculo, la política e incluso se hicieron eco diferentes medios de latineamérica.

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Uno de ellos fue Juanchi Baleiron (Los Pericos) quien posteo en redes: "Adiós querido Felipe. Que en Paz descanses". También Alejandro Vigil (viticultor) le dedicó un extenso posteo en el que recordó a su amigo: “un tipo profundo, mucho más de lo que se veía arriba del escenario”. Incluso la periodista Juli Navarro se tomó un instante de reflexión: "Falleció Felipe Staiti y todo es tristeza. Qué manera de ponerle música a mi vida. Qué pena crack. Mendoza con el corazón roto", posteó junto a un fragmento de Staite sobre el escenario haciendo lo que más amaba.

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Felipe Staiti deja un legado imborrable no sólo como uno de los 100 mejores guitarristas del país según la revista Rolling Stone, sino como el hombre que sostuvo el estandarte de la banda mendocina más grande de la historia hasta sus últimos días.

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