15 de abril de 2026
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Parque General San Martín

Para modernizar el Parque General San Martín convocan a privados a presentar proyectos

El Gobierno de Mendoza llamó a privados a invertir en el Parque General San Martín para renovar su infraestructura y sumar servicios.

Para modernizar el Parque General San Martín convocan a privados a presentar proyectos.

Para modernizar el Parque General San Martín convocan a privados a presentar proyectos.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza reglamentó el procedimiento para que el sector privado presente proyectos de inversión en el Parque General San Martín para modernizar su infraestructura y mejorar los servicios. La medida, impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, formalizó la convocatoria bajo el Régimen de Iniciativa Privada y fijó las reglas para evaluar las iniciativas.

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La normativa estableció un marco administrativo y legal que busca atraer inversiones para renovar instalaciones existentes y generar desarrollos con los que hoy el emblemático lugar no cuenta. De esta manera, se avanzó en la apertura de una convocatoria pública en el marco del Régimen Provincial de Iniciativa Privada, regulado por el Decreto 2002/25.

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Parque General San Martín.

Parque General San Martín.

Requisitos para evaluar las propuestas en el Parque General San Martín

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque será la encargada de recibir los proyectos y verificar que cumplan con las normas ambientales, mientras que la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado analizará los aspectos vinculados al uso de los inmuebles públicos. El objetivo es garantizar un manejo adecuado del patrimonio y un control efectivo de cada iniciativa, explicó el Gobierno.

Cada propuesta deberá cumplir con los contenidos mínimos definidos en la normativa vigente y será sometida a un proceso de evaluación técnica que incluye la emisión de un informe de compatibilidad de usos, de carácter no vinculante, que será elevado al Poder Ejecutivo en caso de que el proyecto resulte susceptible de ser declarado de interés público.

En cuanto a los plazos, las propuestas deberán presentarse de forma digital y, en esta primera etapa, habrá tiempo hasta el 15 de mayo de 2026, aunque aclararon que la fecha de recepción podría extenderse. El Gobierno aseguró que este modelo se apoya en tres ejes: agilidad administrativa, procesos transparentes y seguridad jurídica para los inversores.

Obras en el Parque General San Martín

A su vez, el Gobierno impulsa un nuevo polo gastronómico y turístico en la zona de los “Caballitos de Marly”, uno de los sectores más concurridos del Parque General San Martín. La obra incluirá la demolición de la estructura existente y la mejora de los servicios, con terrazas y circuitos peatonales.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos, y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio. El proyecto contempla la integración de servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del parque.

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Obra en la rotonda de la Calesita.

Obra en la rotonda de la Calesita.

Además, la Provincia encaró la remodelación integral de la histórica rotonda donde se encuentra la Calesita. Se mejorará el área de juegos y los espacios verdes, y se construirá una nueva unidad de servicio con baños públicos. El presupuesto destinado será de alrededor de $3.000 millones.

Esta obra incluye el traslado del espacio que ocupa la Calesita hacia el centro de la rotonda "para reforzar la centralidad del espacio y remitir a su configuración original de la Rotonda de la Música”. La idea es "transformar y modernizar" el espacio que, desde 1909, es utilizado para el esparcimiento social y familiar.

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