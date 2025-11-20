20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Los detalles

El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra

Con un presupuesto millonario, el Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la remodelación integral de este histórico espacio del Parque General San Martín.

El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra.

El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la remodelación integral de la histórica rotonda del Parque General San Martín donde se encuentra la Calesita. Además del mejorar el área de juegos y los espacios verdes, construirán una nueva unidad de servicio con baños públicos. El presupuesto destinado será de alrededor $3.000 millones.

La obra busca "transformar y modernizar" el espacio que, desde 1909 es utilizado para el esparcimiento social y familiar. La idea es adaptarlo a "los estándares de uso, integración y sustentabilidad del siglo 21", respetando la escencia que mantiene hace más de un siglo.

Lee además
Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada.
Bienestar animal

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

El sector tiene una extensión de aproximadamente 20.000 m2 y seprevé la reconstrucción total de pisos. La Provincia señaló que el lugar presenta "un avanzado estado de deterioro que exige una intervención profunda para recuperar su funcionalidad e integración".

rotonda,calesita,parque san martín
Rotonda de la Calesita.

Rotonda de la Calesita.

Trasladarán la Calesita

La obra forma parte del plan de mejoras denominado “Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín”, iniciado en 2016.

El proyecto contempla la configuración concéntrica, pendientes, taludes, reforestación y ubicación de áreas de uso. Además, se suma la construcción de una nueva unidad de servicio con baños públicos y el traslado del espacio que ocupa la calesita hacia el centro de la rotonda "para reforzar la centralidad del espacio y remitir a su configuración original de la Rotonda de la Música”.

El objetivo primordial es "la renovación y el acondicionamiento integral para lograr un espacio más integrador, plural y dinámico, que fomente el uso cotidiano y la reunión social", indicó el Gobierno.

Parque San Martín,rotonda,calesita
La obra en la Rotonda de la Calesita.

La obra en la Rotonda de la Calesita.

Qué incluye la obra

El presupuesto oficial destinado a esta obra es de $3.059.631.000 y la apertura de las ofertas de las empresas interesadas será el 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

  • Colocación de la calesita en el centro de la rotonda, reforzando la centralidad del espacio y remitiendo directamente a la configuración original de la «Rotonda de la Música».
  • Se eliminarán desniveles (escalones) y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).
  • Se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería, priorizando la durabilidad.
  • Se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.
  • Se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector.
  • Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE) indicó que es crucial la protección y el mantenimiento de las especies vegetales existentes por su valor patrimonial y ambiental, lo que exigirá a la empresa contratista el mantenimiento riguroso de la forestación durante la ejecución de la obra.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

Mendoza retrasa la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio del Notti: cuál es el motivo

Avanza la licitación del Tren de Cercanías del Este con una recorrida clave para empresas interesadas

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza convoca a audiencia pública por el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe
SUR PROVINCIAL

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Por Florencia Martinez del Rio
El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons