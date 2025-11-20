El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra.

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para la remodelación integral de la histórica rotonda del Parque General San Martín donde se encuentra la Calesita . Además del mejorar el área de juegos y los espacios verdes, construirán una nueva unidad de servicio con baños públicos. El presupuesto destinado será de alrededor $3.000 millones.

La obra busca "transformar y modernizar" el espacio que, desde 1909 es utilizado para el esparcimiento social y familiar. La idea es adaptarlo a "los estándares de uso, integración y sustentabilidad del siglo 21", respetando la escencia que mantiene hace más de un siglo.

El sector tiene una extensión de aproximadamente 20.000 m2 y seprevé la reconstrucción total de pisos. La Provincia señaló que el lugar presenta " un avanzado estado de deterioro que exige una intervención profunda para recuperar su funcionalidad e integración".

La obra forma parte del plan de mejoras denominado “ Puesta en Valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín ”, iniciado en 2016.

El proyecto contempla la configuración concéntrica, pendientes, taludes, reforestación y ubicación de áreas de uso. Además, se suma la construcción de una nueva unidad de servicio con baños públicos y el traslado del espacio que ocupa la calesita hacia el centro de la rotonda "para reforzar la centralidad del espacio y remitir a su configuración original de la Rotonda de la Música”.

El objetivo primordial es "la renovación y el acondicionamiento integral para lograr un espacio más integrador, plural y dinámico, que fomente el uso cotidiano y la reunión social", indicó el Gobierno.

Parque San Martín,rotonda,calesita La obra en la Rotonda de la Calesita.

Qué incluye la obra

El presupuesto oficial destinado a esta obra es de $3.059.631.000 y la apertura de las ofertas de las empresas interesadas será el 16 de diciembre en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Colocación de la calesita en el centro de la rotonda, reforzando la centralidad del espacio y remitiendo directamente a la configuración original de la «Rotonda de la Música».

en el centro de la rotonda, reforzando la centralidad del espacio y remitiendo directamente a la configuración original de la «Rotonda de la Música». Se eliminarán desniveles (escalones) y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas).

(escalones) y se unificarán las superficies peatonales para crear circuitos continuos. Los nuevos pisos serán de hormigón estampado, teja molida, granza y caucho molido en sectores de juegos, diseñados para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y el desplazamiento lúdico (patines, bicicletas). Se construirá una estructura moderna en la misma ubicación que la existente, con baños públicos y un espacio para kiosco/arriendo , adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería, priorizando la durabilidad.

, adoptando un sistema constructivo tradicional con plateas de hormigón, estructura metálica y cerramientos de mampostería, priorizando la durabilidad. Se incorporarán juegos infantiles de última generación y áreas recreativas para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados.

de última generación y para todas las edades, incluyendo aparatos de gimnasia, juegos de agua y espacios de estar, complementados con bebederos, papeleros y bicicleteros renovados. Se aumentarán las áreas verdes, disminuyendo las superficies asfaltadas . La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector.

. La propuesta paisajística recrea una gran calesita con distintas temáticas por sector. Se instalará un sistema de riego por aspersión automatizado y se renovarán todas las infraestructuras de instalaciones (electricidad, agua potable y de riego, sistema de bombeo).

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE) indicó que es crucial la protección y el mantenimiento de las especies vegetales existentes por su valor patrimonial y ambiental, lo que exigirá a la empresa contratista el mantenimiento riguroso de la forestación durante la ejecución de la obra.