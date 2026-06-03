El Gobierno de Mendoza mejora una prestación para estos empleados estatales

El Gobierno de Mendoza incrementó los valores de las asignaciones familiares que perciben los trabajadores estatales de la provincia . La medida fue establecida mediante el decreto 892, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y entró en vigencia de manera retroactiva al 1 de mayo .

Se trata de los beneficios sociales otorgados por el Estado a los agentes la Administración Pública Provincial que poseen cargas de familia . De acuerdo con la norma, el Ejecutivo "realizará los ajustes necesarios para que el incremento salarial no implique disminución alguna en los montos que actualmente perciben los trabajadores/as en concepto de asignaciones familiares".

Además de aumentar las asignaciones, el Gobierno actualizó los rangos de remuneración que se utilizan para determinar el acceso a estos beneficios, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial Nº 7377.

La actualización contempla incrementos en conceptos como asignación por hijo, prenatal, hijo con discapacidad, matrimonio, nacimiento, adopción, cónyuge y ayuda escolar. Las asignaciones quedaron de la siguiente manera :

Asignaciones familiares junio 2026 Mendoza

El decreto también delegó en el Ministerio de Hacienda y Finanzas la facultad de actualizar en el futuro, mediante resolución ministerial, tanto los montos de las prestaciones como los rangos salariales establecidos. El objetivo es agilizar las modificaciones sin necesidad de dictar un nuevo decreto en cada oportunidad.

Además, se autorizó a la Contaduría General de la Provincia a liquidar y abonar durante mayo las diferencias que pudieran surgir entre el monto de Ayuda Escolar abonado en febrero y el nuevo valor fijado en la actualización.