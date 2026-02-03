De cara al 130° aniversario, renovarán el Parque General San Martín

Este año, el Parque General San Martín celebrará su aniversario número 130 y el Gobierno de la Provincia planifica una serie de obras para su renovación. Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , dieron a conocer el plan que combinará inversión pública y privada para preservar el patrimonio y mejorar la experiencia.

El plan presentado incluye la licitación de unidades de servicios ubicadas en infraestructuras existentes y en nuevos espacios especialmente proyectados. Estas áreas fueron previamente mapeadas y caracterizadas bajo criterios de zonificación patrimonial, clasificadas según su valor alto, moderado o bajo.

El objetivo es sumar servicios de calidad, ampliar las propuestas para visitantes y ordenar usos, sin alterar el valor natural, paisajístico e histórico.

El Gobernador puso en valor al Parque General San Martín al afirmar que se trata de “un ícono no solo de la ciudad, sino de la provincia”, con una relevancia que abarca lo cultural, patrimonial y turístico. Destacó que es habitual ver turistas, incluso extranjeros, recorriéndolo y dimensionando que posee “características incluso superiores a parques de grandes ciudades del mundo”, lo que se refleja en “comentarios muy elogiosos” de quienes lo visitan.

En este sentido, señaló que la convocatoria apunta a celebrar los 130 años del parque con una mirada integral, al remarcar que se trata de un espacio “renovado, bien mantenido y cada vez mejor gestionado”, aunque reconoció que “todavía hay muchas cosas que le faltan”.

1DSC_7228-1200x754 El Gobernador encabezó la presentación del plan integral de obras en el Parque General San Martín.

Más servicios en el Parque General San Martín

El mandatario sostuvo que el objetivo es ampliarlo, lograr que sea más visitado por los mendocinos y consolidarlo como “una unidad turística con todos los servicios”, manteniendo su carácter abierto y de encuentro social. Asimismo, convocó al sector privado, en particular al gastronómico, al considerar que Mendoza es “un ícono de la gastronomía” y que el parque debe contar con múltiples opciones en ese rubro.

Cornejo enumeró obras y proyectos en marcha, como la intervención sobre la Ruta Provincial 99, la recuperación de terrenos ociosos y propuestas para integrar barrios aledaños. Además, mencionó iniciativas para potenciarlo como sede de recitales y grandes eventos, con el uso del Frank Romero Day durante todo el año y la gestión privada del Arena Aconcagua, entendiendo que esta articulación “amplía los servicios del parque y permite el uso público de manera armoniosa”, bajo un marco legal claro de cara al futuro.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente agradeció la presencia de representantes del sector gastronómico, turístico y del empresariado mendocino, al señalar que hacia ellos está dirigida “esta invitación a trabajar en conjunto”. Explicó que dentro del Parque General San Martín existen distintos bienes con alto valor patrimonial y natural que hoy se encuentran subutilizados, y afirmó que “la idea es que, de cara a los próximos 130 años, todos estos bienes tengan un fin último, que es prestar mejores servicios para todos los vecinos”.

1DSC_7309-980x629 El Gobierno de Mendoza busca la articulación público-privada.

Latorre remarcó que el parque, además de ser un gran atractivo para los mendocinos, es “un símbolo, un ícono cultural de la provincia para quienes la visitan”, y explicó que la estrategia se basa en una colaboración público-privada. Aclaró que esto “no quiere decir que todos los servicios estén vinculados a una prestación privada, ya que el parque va a seguir siendo un espacio abierto”, con una fuerte inversión estatal en infraestructura.

La ministra explicó que el Decreto 2002 habilita el llamado a iniciativas privadas, invitando al sector a “pensar con nosotros la intervención de los distintos espacios”, con procesos transparentes y competitivos, con el objetivo de seleccionar “el mejor proyecto posible”. Finalmente, precisó que se recibirán iniciativas privadas hasta el 1 de abril. La recepción de las propuestas la realizará la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

Convocatoria a la inversión del sector privado

Durante la presentación, Cornejo y Latorre dieron a conocer los proyectos previstos para el corto y mediano plazo, orientados a fortalecer los servicios y mejorar la infraestructura para el uso público dentro del Parque, trabajando de forma articulada con los privados. Entre estas iniciativas se anunció:

La jerarquización de los servicios gastronómicos en el entorno de la Fuente de los Continentes , junto con la feria de artesanos locales;

en el entorno de la , junto con la locales; La instalación de servicios gastronómicos y de apoyo en el Museo Cornelio Moyano ;

; La mejora de los espacios recreativos en el Parque de las Personas Adultas Mayores , frente al Hogar Santa Marta ;

, frente al ; La ampliación de la circulación peatonal y ciclista entre los Portones del Parque y el Cerro de la Gloria, mediante la mejora de veredas y la creación de nuevas ciclovías.

La planificación de los próximos años quedará bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Ambiente, a través de un esquema de trabajo articulado con distintos organismos provinciales y municipales. Se prevé la participación de distintas áreas de gobierno, por ejemplo con Cultura en el Teatro Griego y en un nuevo espacio denominado Paseo de las Esculturas en la esquina de Avenida Del Libertador y Padre Contreras en línea con el Espacio de Fotografía Máximo Arias. El área de Deporte intervendrá en la Ciudad Deportiva y Estadio Cubierto ya cuenta con un nuevo concesionario que servirá de espacio para eventos deportivos y musicales.

8 de Julio de 2025, Parque General San Martín, paso de compras, artesanos, artesanía, vacaciones de invierno El Parque es el punto de encuentro de las familias mendocinas. Foto: Cristian Lozano

Este espacio verde es clave para el turismo mendocino por lo que se renovará el Informador turístico de la unidad de servicios Caballitos de Marly y se proyecta un nuevo espacio dentro del programa Vanlife en el sector de las Churrasqueras del Parque, buscando consolidar este espacio para casa rodantes y campers.

Así mismo, el esquema de trabajo pone el acento en la seguridad, mediante la vinculación del Centro de Monitoreo a la base provincial y el trabajo conjunto con la Comisaría del Parque, Bomberos Voluntarios y el Servicio Coordinado.

Obras ya iniciadas por el Ejecutivo

Junto con el llamado a inversión privada, el Gobierno de Mendoza ha llevado adelante mejoras en distintos sectores y servicios del Parque. Algunas de estas obras ya están terminadas y otras siguen en ejecución. Las intervenciones incluyen trabajos en:

El Cerro de la Gloria.

Las unidades de servicio La Vizcachera, el Prado Español, la Fuente de los Continentes, Punta del Lago.

Embellecimiento del Rosedal, la Isla del Lago y Playas Serranas.

Junto a patrimonio ya están listos y a disposición los proyectos de mejora sobre la boletería del exZoo .

. Vialidad se encuentra trabajando sobre la calzada de la avenida San Francisco de Asís , rotonda de los Pueblos Originarios y Avenida Del Libertador.

, rotonda de los Pueblos Originarios y La Dirección de Biodiversidad está finalizando los trabajo de mejoras sobre el cierre perimetral del Ecoparque y la nueva playa de estacionamiento que servirán para los nuevos edificios que ya se encuentran terminados.

está finalizando los trabajo de mejoras sobre el cierre perimetral del y la que servirán para los nuevos edificios que ya se encuentran terminados. Están finalizado el proceso del llamado a licitación de la remodelación de la Calesita previendo su inicio de obra en el próximo mes.

Con la presentación de la nueva imagen institucional y el plan integral de obras y servicios, el Parque General San Martín queda proyectado hacia el futuro con un modelo de gestión que combina planificación pública, inversión privada y preservación patrimonial, consolidándose como un espacio verde moderno, accesible y sostenible en su 130° aniversario.