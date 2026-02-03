3 de febrero de 2026
Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Una estación YPF de Uspallata fue clausurada por fallas de seguridad. Viajeros y transportistas deberán considerar esta situación antes de salir.

 Por Soledad Maturano

La estación de servicio YPF Km 1151, ubicada sobre la Ruta Nacional 7 y junto a la Aduana de Uspallata, permanece clausurada tras una inspección oficial. Se trata de una de las bocas de expendio más grandes del corredor internacional hacia Chile, clave para turistas y transportistas que atraviesan la alta montaña.

Por este motivo, quienes circulen por Uspallata o tengan previsto cruzar a Chile deberán contemplar esta situación y planificar la carga de combustible, ya que aún no se informó cuánto tiempo se extenderá la clausura.

estación de servicio YPF uspallata, comercial b
La Municipalidad de Las Heras clausuró la estación de servicio YPF Km 1151.

Atención: una sola YPF de Uspallata en funcionamiento

Desde el sector de expendedores de combustibles de Mendoza, consultados por Sitio Andino, indicaron que no se registra movimiento en la YPF más grande, mientras que la estación histórica del centro de Uspallata continúa operando con normalidad.

En ese sentido, remarcaron que la YPF ubicada en una de las esquinas sigue funcionando y concentrando la atención tras el cierre preventivo del establecimiento.

Por qué clausuraron una YPF en Uspallata

La medida fue dispuesta por personal de la Municipalidad de Las Heras "por cuestiones administrativas relacionadas a la red contra incendios del predio". El procedimiento se realizó cerca de las 10.10 del martes 3 de febrero.

La clausura provoca fuerte impacto por la relevancia de la estación, descripta por la propia empresa como un centro de servicios integral que, además, brinda asistencia elemental a los viajeros que transitan por la zona.

