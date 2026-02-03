El Gobierno llamó a licitación para una obra clave: apunta a mejorar el Acceso Sur y la conexión con la Ruta 7

El Gobierno licita una obra clave sobre la Ruta 40 para mejorar el Acceso Sur y la conexión con la Ruta 7.

El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación para ejecutar la obra de “Refuncionalización de la Ruta Nacional N°40 , tramo Juan José Paso – Ruta Nacional N°7” , un proyecto considerado clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la circulación diaria en el Acceso Sur.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $88.912.456.114,46 , financiado con recursos del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial . El llamado a licitación se concretó este martes, con la publicación en el Boletín Oficial.

Se trata de una de las obras viales más importantes previstas para el área metropolitana , en un corredor que concentra tránsito urbano, interurbano y de transporte pesado.

La obra apunta a transformar un sector clave de la Ruta Nacional N°40 , particularmente en su tramo urbano, donde se conecta con la Ruta Nacional 7, una de las principales vías de acceso a la provincia y al Paso Internacional Cristo Redentor.

Este corredor concentra un alto flujo diario de vehículos particulares, transporte público y camiones, lo que genera problemas recurrentes de congestión, demoras y siniestros viales.

Según explicó el gobernador Alfredo Cornejo en el anuncio previo del proyecto, el objetivo es modernizar cerca de 16 kilómetros del Acceso Sur, mejorar la conectividad entre departamentos del Gran Mendoza y ordenar la circulación en uno de los nudos viales más importantes de la provincia.

Una obra dividida en dos secciones y con plazos diferenciados

El proyecto se ejecutará en dos secciones, cada una con presupuesto y plazos de obra específicos:

Sección 1 Presupuesto oficial: $62.218.197.572,63 Plazo de obra: 730 días corridos

Sección 2 Presupuesto oficial: $26.694.258.541,83 Plazo de obra: 365 días corridos



En ambos casos, el plazo comenzará a correr a partir de la firma del acta de inicio de obra. La modalidad de contratación será por sistema de unidad de medida, una metodología habitual en obras viales de gran escala.

Apertura de sobres y acceso a los pliegos

La apertura y recepción simultánea de sobres está prevista para el 20 de febrero de 2026 a las 10 horas, en la Casa de Gobierno, cuarto piso, Salón Patricias, ubicado en el Cuerpo Central del edificio de avenida Peltier 351, en Ciudad de Mendoza.

Los pliegos serán gratuitos para los oferentes, y la documentación licitatoria podrá descargarse desde el sitio oficial de compras del Gobierno provincial a partir de las 24 horas de su publicación.

Además, las empresas interesadas deberán solicitar el certificado de entrega de documentación mediante correo electrónico a la Dirección Provincial de Vialidad y Logística.

La recepción de sobres se realizará el mismo día de la apertura, entre las 8 y las 10 de la mañana, en el lugar indicado.

Financiamiento con fondos del resarcimiento industrial

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su esquema de financiamiento. La obra será solventada con recursos del Fideicomiso de Resarcimiento por la Promoción Industrial, un fondo que Mendoza comenzó a ejecutar en los últimos años para financiar infraestructura estratégica.

Desde el Ejecutivo provincial destacan que este mecanismo permite avanzar con obras de gran envergadura sin recurrir a endeudamiento adicional, priorizando proyectos que impactan directamente en la competitividad, la logística y la calidad de vida urbana.

Impacto en la movilidad metropolitana

La refuncionalización del tramo Juan José Paso – Ruta 7 forma parte de una estrategia más amplia para reordenar la movilidad del Gran Mendoza, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

Si bien el detalle técnico de la obra se conocerá tras la adjudicación, el proyecto contempla intervenciones de infraestructura acordes al volumen de tránsito actual y proyectado, con estándares actualizados para un corredor que funciona como columna vertebral del área metropolitana.