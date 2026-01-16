16 de enero de 2026
Sitio Andino
Gran Mendoza

Alfredo Cornejo llamó a licitación para transformar 16 kilómetros del Acceso Sur y mejorar la conectividad

La obra se financiará con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, para mejorar el tránsito y la seguridad vial. De qué se trata.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación para la transformación integral de casi 16 kilómetros estratégicos del Acceso Sur (Ruta Nacional 40). La intervención apunta a mejorar la seguridad vial, aumentar la capacidad de circulación y fortalecer la conectividad logística de uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

Tras reunirse el jueves con el ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobernador apuntó contra la falta de soluciones por parte de la Nación y destacó que esta obra “se trata de una decisión política firme” que está orientada a resolver problemas estructurales de conectividad en rutas nacionales que tienen un uso predominantemente provincial.

Así, señaló que “tomamos la decisión de invertir en rutas nacionales porque son corredores que utilizan casi exclusivamente los mendocinos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando una intervención que sabíamos que no iba a llegar”.

El mandatario explicó que la Provincia cuenta con el aval legislativo y con una arquitectura jurídica que respalda estas inversiones y destacó que los recursos utilizados “están bien planificados y son dinero bien invertido”. En ese marco, remarcó que Mendoza es una provincia altamente dependiente de las rutas nacionales y que la intervención sobre estos corredores forma parte de un proceso sostenido de planificación regional.

Cornejo también puso énfasis en la transparencia y competitividad del proceso licitatorio: “Estamos publicando los pliegos en borrador para que las empresas puedan hacer sugerencias, para que todas estén en igualdad de condiciones y para que haya una competencia genuina”. Así, aseguró que este procedimiento “está dando muy buenos resultados, con muchas ofertas y precios por debajo de los presupuestos oficiales”.

Cómo será la obra y la licitación

La obra contempla el tramo comprendido entre calle Paso y la intersección con la Variante Palmira–Agrelo. La intervención se divide en dos paquetes licitatorios, con eje divisorio en la calle Azcuénaga:

  • Primer tramo: de 7,72 kilómetros hacia el norte hasta calle Paso, contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido y la construcción de tres nuevos puentes elevados en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola.

Al respecto, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que el objetivo central de la obra es “restaurar la capacidad estructural de la vía y aumentar el nivel de servicio, elevando significativamente la seguridad vial”. Además, detalló que el proyecto está diseñado para un tránsito actual de 70.000 vehículos diarios y proyectado a más de 100.000 vehículos en los próximos 12 años.

Badui precisó que en este tramo también se ampliarán los puentes de Bulnes y Anchorena, se ejecutarán nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga y se incorporarán cruces peatonales estratégicos. En este sentido, indicó que el objetivo es “dotar al Acceso Sur de capilaridad vial, generar vías alternativas y mejorar la conectividad transversal, integrando una zona altamente urbana y productiva”.

La inversión prevista para este sector es de 62 millones de dólares, con un plazo total de ejecución de 24 meses y la habilitación de la tercera trocha a los 14 meses.

  • Segundo tramo: comprende 8 kilómetros desde Azcuénaga hasta el empalme con la Variante Palmira–Agrelo. Allí se realizará un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos.

Según explicó Badui, esta intervención permitirá “recuperar condiciones óptimas de rodamiento en un corredor clave para la logística, el transporte de carga y el comercio internacional”. La inversión será de 26 millones de dólares y el plazo de obra de 12 meses.

Anuncio obra Acceso Sur (Ruta Nacional 40) Alfredo Cornejo

Mejor conectividad para el Gran Mendoza

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, puso en valor la metodología de trabajo implementada por el gobierno provincial.

“La publicación de los pliegos en borrador nos permite mejorar los proyectos, recibir muchas consultas y lograr una competencia real. Esto se traduce en mejores precios y mejores obras para los mendocinos”, explicó.

Mema subrayó que esta intervención se integra con otras políticas de movilidad, como el desarrollo de colectoras, rotondas, nuevas conexiones viales y la expansión del sistema de transporte público, incluido el Metrotranvía. “No se trata solo de sumar carriles, sino de un plan estratégico integral para mejorar los tiempos de viaje y la calidad de vida de los mendocinos”, señaló.

La obra será financiada íntegramente con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recursos que el gobierno provincial decidió destinar a infraestructura de alto impacto productivo. “Es una inversión muy fuerte en un contexto económico complejo, pero creemos que es la base para el crecimiento futuro. Esta infraestructura, bien hecha y bien planificada, va a rendir mucho más cuando la economía empiece a crecer”, sostuvo Cornejo.

