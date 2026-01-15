Las obras clave para Cornejo que anunció Diego Santilli en Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli , llegó a la provincia de Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo y confirmó que avanzará con algunos de los reclamos del mandatario por obras en distintos tramos de rutas nacionales : la recostrucción de la RN 7 y la reactivación de la RN 40 . Además, anunciaron el inicio del funcionamiento del Hospital Luján de Cuyo .

El funcionario declaro este jueves desde Casa de Gobierno: "Ya lo hablamos con el Gobernador. Vamos a retomar la obra del aeropuerto a Lavalle en las próximas semanas. En febrero será licitada la ruta 7 , otro de los reclamos que el gobernador viene planteando".

Logramos dar otro paso adelante, siendo pioneros en gestión. En febrero comenzará a funcionar el primer hospital del país con gestión privada y financiamiento público. Junto al ministro @diegosantilli y al intendente de Luján de Cuyo, @estebanallasino , firmamos el contrato para… pic.twitter.com/0DQdSnAKwB

Estas rutas resultan estratégicas para el Gobierno de Mendoza por su impacto en la conectividad. La Ruta Nacional 7 es el principal corredor bioceánico hacia Chile , fundamental para el comercio exterior, el transporte de cargas y el turismo. En tanto, la Ruta Nacional 40 atraviesa el territorio mendocino y articula economías regionales y actividades productivas.

"Me topé con una obra maravillosa" , afirmó Santilli . Apenas llegó recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía en su traza hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo , junto a Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y la vicegobernadora Hebe Casado . Las mismas están en un 70% de avances.

"Esta obra va a convertir a la provincia en la segunda ciudad de Latinoamérica en tener un tren al aeropuerto, la primera a São Paulo y después está trabajando Chile en hacer lo mismo en Santiago. Se suma que viene una obra de ampliación de la capacidad del aeropuerto en un 40%. En octubre de este año está previsto que esté terminada, prácticamente al mismo tiempo que la finalización de la extensión de la traza del Metrotranvía", declaró Mema.

Diego Santilli, Mendoza, Alfredo Cornejo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La reunión de Alfredo Cornejo con Diego Santilli

Posteriormente, Cornejo le entregó a Diego Santilli un pedido por escrito solicitando el avance y la finalización de obras viales de rutas nacionales, como ya se había adelantado: la RN 40 hacia San Juan y entre Bardas Blancas, en Malargüe, y el límite con Neuquén; la RN 7 hacia Chile. También le solicitó al funcionario la agilización de los trabajos necesarios para finalizar la reconstrucción de dos puentes de la Ruta Nacional 40.

También mantuvieron una reunión con el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y diversos funcionarios, en la que se analizó la situación actual del municipio. “Quisimos priorizar en la visita de Santilli a nuestra provincia la crítica situación del parque automotor de San Carlos. El actual intendente intenta salir adelante después de malas administraciones consecutivas, que dejaron al municipio con déficit, desorden administrativo y sin flota de vehículos para cumplir con sus obligaciones”, afirmó el Gobernador.

Diego Santilli, reunión en Mendoza, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Natalio Mema Reunión en Casa de Gobierno. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Al respecto, Cornejo explicó que la comuna inició, con el anterior ministro del Interior, el trámite de autorización de endeudamiento con el Banco Nación para la adquisición de rodados: “Nuestra intención es mediar como Gobierno provincial para que la Nación otorgue el visto bueno a este pedido elevado por el municipio, en pos de mejorar los servicios públicos en San Carlos".

El Hospital Luján de Cuyo comienza a funcionar

A su vez, el funcionario de Javier Milei y el Gobernador encabezaron el anuncio del inicio de funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo. Comenzará a brindar atención a partir del 1 de febrero. Se trata del primer hospital público del país con un modelo de gestión privada, integrado plenamente al sistema sanitario provincial, por un plazo de 15 años.

A partir del 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, que funcionará de 8 a 20, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.

15 de Enero de 2025, Hospital de luján de Cuyo, consultorios externos Foto: Cristian Lozano

El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

El contrato prevé que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.