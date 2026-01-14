Alfredo Cornejo vuelve a la carga por las rutas nacionales: los pedidos que le hará a Diego Santilli. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo dio detalles de los principales pedidos que le hará al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en su visita a la provincia de Mendoza el próximo jueves: retomar obras en las rutas nacionales , especialmente la 7 hacia Chile y la 40 a San Juan.

En la previa de la llegada del funcionario de Javier Milei , de recorrida por las provincias para construir apoyos para la aprobación de la reforma laboral , este miércoles el mandatario participó de la apertura de sobres de la licitación para la refuncionalización del Acceso Este , tramo Nudo Vial-Arturo González, en Guaymallén , ruta que forma parte del acuerdo de la Provincia con Vialidad Nacional para hacerse cargo de su reparación y mantenimiento.

Ante líderes de la región Cornejo reapareció en Chile, donde celebró la convivencia entre ideologías en un foro internacional

"Nos animamos a tomar la competencia de la Ruta 7 desde el río Mendoza hasta el centro de la ciudad. Estoy seguro que no ha habido ningún periodo en el que se haya invertido más en rutas que en este tiempo . Además del mantenimiento de los casi 14 mil kilómetros que Vialidad tiene en su jurisdicción, que muchos de ellos son caminos de montañas o rurales", afirmó Cornejo.

En el acto en el cuarto piso de Casa de Gobierno también estuvo presente el intendente Marcos Calvente ; el ministro de Gobierno, Natalio Mema ; y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui .

Los pedidos de Alfredo Cornejo a Diego Santilli

"Mañana va a estar con el Ministro del Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que están a su cargo, dos de ellas están licitadas. Una es la RN 7, toda la parte que está tercerizada, pero ahora se le agrega la variante Palmira y toda la construcción hacia Chile. Ese camino es muy importante para la logística de la Argentina y del Mercosur. Y también para el sector logístico de Mendoza", declaró Cornejo. "Entendemos que en marzo debería estar licitada. Mañana intentaremos tener más información al respecto", agregó.

Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli Alfredo Cornejo y Diego Santilli, en la última visita del funcionario nacional a Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En su breve discurso, mencionó la situación de la Ruta Nacional 40 hacia San Juan. Según señaló Cornejo, Mendoza ya cumplió con su parte al erradicar viviendas y relocalizar barrios completos para permitir la traza de la ruta. "La Nación tiene que hacer lo que resta", indicó.

En ese sentido, destacó las obras resultarán claves para potenciar el desarrollo productivo: "Hoy cobra mucho más impulso para desarrollar la minería en el sur de la provincia y para desarrollar el petróleo no convencional que la Nación haga el puente y la ruta 40 desde Malargüe de Barras Blancas hasta Barranco, hasta el límite

Así, el Gobernador explicó que estos reclamos serán planteados nuevamente ante Santilli, al considerar que se trata de obras estratégicas para fortalecer la industria, el sector energético y el desarrollo económico.

Inversión provincial en rutas

Cornejo repasó distintas obras viales ejecutadas y retomadas por la Provincia. Subrayó que, aun sin tener competencia directa, el Gobierno provincial decidió avanzar para no seguir postergando inversiones estratégicas: “Hicimos la Ruta 143 en mi primera gestión en San Rafael y la terminamos. Luego iniciamos nuevamente trabajos que habían quedado detenidos, como la variante Palmira”.

ruta nacional 143, 2

En esa línea, destacó que la Provincia asumió la jurisdicción de la obra de la costanera, que se ejecutó casi en su totalidad en el tramo que va desde calle Brasil hasta la rotonda del avión, y que actualmente se trabaja junto a Vialidad en su mantenimiento. “Aunque no tengamos competencia, nos hemos metido y hemos tomado la posta en todo esto”, afirmó, al tiempo que señaló que esos fondos serán reclamados y que también se analiza un sistema de repago, como el peaje.

“A diferencia de otras provincias, no podemos quedarnos lamentando lo que falta. En el aquí y ahora no podemos seguir postergando esta inversión clave”, enfatizó.