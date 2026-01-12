12 de enero de 2026
Alfredo Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional

El mandatario provincial vuelve a Mendoza y recibirá a un ministro del Gabinete de Milei para definir el posicionamiento de la provincia frente a la reforma laboral.

Foto: Cristian Lozano
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, retomará esta semana su agenda oficial tras finalizar su período de vacaciones de verano 2026. Como ocurre habitualmente en esta época del año, el mandatario provincial se tomó unos días de descanso durante la primera quincena de enero, en un contexto de menor actividad administrativa y legislativa. A su regreso lo espera una fuerte agenda política.

Según se confirmó oficialmente, Cornejo aprovechó esos días para viajar a Chile, un destino que ya ha elegido en ocasiones anteriores. Desde el entorno del Ejecutivo provincial remarcaron que se trató de una salida breve y que el funcionamiento del Gobierno no se vio afectado durante su ausencia.

Alfredo Cornejo y una importante reunión con Santilli

El regreso del gobernador estará marcado por un encuentro de fuerte peso político. El jueves 15 de enero, Cornejo mantendrá una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien llegará a Mendoza en el marco de una gira federal destinada a construir apoyos provinciales para la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que busca debatir durante el verano.

Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli
La visita de Santilli forma parte de una estrategia nacional orientada a ordenar respaldos políticos, acelerar negociaciones con los gobernadores y avanzar en un paquete de reformas que la Casa Rosada considera prioritario para el año 2026.

Un encuentro clave en el tablero político

La reunión entre Santilli y Cornejo aparece como una de las más relevantes dentro del cronograma del ministro. Mendoza es un distrito central por su peso institucional y por el rol que ocupa el gobernador como uno de los referentes del grupo de mandatarios provinciales que mantienen diálogo con el presidente Milei.

Además, Cornejo es el representante de las provincias en el Consejo de Mayo, un espacio clave para la articulación política entre Nación y los gobiernos subnacionales.

El objetivo principal del encuentro será alinear posiciones, intercambiar observaciones técnicas sobre el proyecto de reforma laboral y evaluar las condiciones políticas para garantizar un escenario legislativo favorable.

