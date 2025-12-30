Alfredo Cornejo se toma vacaciones y se activa el protocolo de reemplazos

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , se tomará vacaciones durante unos días enero , en el marco del receso de verano 2026 y como parte de una modalidad que mantiene desde años anteriores.

Según se confirmó oficialmente, el mandatario provincial aprovechará ese período para tomarse unos días de descanso fuera de la provincia , en un esquema habitual que coincide con la disminución de la actividad administrativa y legislativa.

El gobernador se tomará vacaciones durante la primera quincena de enero. En esta oportunidad, el gobernador viajará a Chile , un destino que ya ha elegido en otras ocasiones para sus vacaciones. Desde el entorno oficial indicaron que se trata de una salida por pocos días y que no afectará el funcionamiento del Ejecutivo provincial.

Tal como lo establece la normativa vigente, durante la licencia del gobernador, la gestión quedará a cargo de la vicegobernadora Hebe Casado hasta el día 4 de enero ya que la vice se tomará vacaciones del 5 al 11 de ese mes.

Por lo que debería quedar a cargo de la gobernación el presidente provisional del Senado, Martín Kercher; pero como estará de vacaciones durante la primera quincena de enero; esa responsabilidad recaerá sobre Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Andrés Peti Lombardi, Hebe Casado, premios anuales de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza 28-11-25 Andrés Lombardi y Hebe Casado estarán a cargo de la gobernación durante las vacaciones de Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

las autoridades que correspondan según el orden de reemplazos previsto, garantizando la continuidad institucional y el normal desarrollo de la agenda oficial.

De esta manera, el gobernador volverá a concentrar su descanso en enero, antes de retomar de lleno la actividad oficial y los principales ejes de gestión previstos para el resto del año. En febrero lo espera una agenda cargada, con la elección de concejales en seis departamentos (22 de febrero), el inicio de clases (25 de febrero) y el cronograma vendimial, ya en marcha.