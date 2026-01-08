8 de enero de 2026
Diego Santilli vuelve a Mendoza y se reunirá con Cornejo para avanzar en la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y consolidar apoyos provinciales a la reforma laboral del Gobierno.

Alfredo Cornejo y Diego Santilli en la anterior visita del ministro del Interior a Mendoza.

Alfredo Cornejo y Diego Santilli en la anterior visita del ministro del Interior a Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, vendrá a Mendoza en los próximos días, en el marco de la gira política que impulsa para construir apoyos provinciales a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei busca debatir este verano. El encuentro será al regreso del gobernador Alfredo Cornejo de su período de vacaciones.

Un encuentro clave en el tablero político provincial

La reunión entre Santilli y Alfredo Cornejo será una de las más relevantes dentro del cronograma del ministro. Mendoza es un distrito clave por su peso institucional y por el rol que Cornejo ocupa como referente entre los gobernadores aliados a Milei, además de ser el representante de las provincias en el Consejo de Mayo.

El objetivo del viaje será alinear posiciones, intercambiar observaciones técnicas sobre el texto del proyecto y, sobre todo, explorar las condiciones para garantizar un escenario legislativo favorable.

La estrategia de Nación para empujar la reforma

La reforma laboral impulsada por Milei y coordinada por el Ministerio del Interior apunta a modernizar las relaciones de trabajo, revisar regulaciones que el Gobierno considera “obsoletas” y promover un esquema de mayor formalización del empleo.

Pero la Casa Rosada reconoce que no tiene los votos asegurados y que necesita acuerdos amplios con gobernadores para ordenar a los legisladores propios y aliados. De ahí el creciente protagonismo de Santilli como articulador político federal.

Si bien la reunión tiene como eje la reforma laboral, fuentes cercanas al Gobierno nacional no descartan que también se avance en temas de gestión vinculados a:

  • la coparticipación de programas de empleo,

  • obras y financiamiento en carpeta,

  • la situación macroeconómica de las provincias,

  • y los pedidos particulares que Mendoza mantiene abiertos con Nación.

Cornejo ha mostrado disposición al diálogo con la Casa Rosada, aunque también planteó diferencias técnicas en algunos puntos del paquete de reformas. El encuentro con Santilli permitirá ordenar posturas y definir hasta dónde acompañará Mendoza.

