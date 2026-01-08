Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero en se elegirán 5 de los 10 concejales.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia en estas elecciones 2026 .

El intendente de Rivadavia , Ricardo Mansur, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Santa Rosa, Maipú, La Paz, Luján de Cuyo y San Rafael.

lo que tenés que saber

lo que tenés que saber Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Se despega de lo tradicional

Se despega de lo tradicional Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

En el caso de Rivadavia, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

El concejo rivadaviense tiene 10 bancas : 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 de CM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).

Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Rivadavia

Partido Sembrar (el partido del intendente Ricardo Mansur)

Rodrigo Godoy

Corina Caruso

Embed - Ricardo Mansur on Instagram: "Este equipo está preparado para lo que se viene " View this post on Instagram

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

Cozzari, Magalí

Jofré, Diego Mariano

Gómez, Marcelo Javier

Arenas, Elsa Alejandra

Bustos, Mario Humberto Ariel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007500222436651476&partner=&hide_thread=false De cara a las #Elecciones del 22 de febrero presentamos a nuestros candidatos en Rivadavia, para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:



Magalí Cozzari

Marcelo Gomez

Mario Bustos pic.twitter.com/ejBrMiYVwP — UCR Mendoza (@ucrmendoza) January 3, 2026

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

Miriam Moreno

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

Miriam “Mimí” Di Pietro

Fuerza Justicialista Mendoza

Pamela Ochoa

Luis Pedernera

Sebastián Correa

Roxana Giménez

Juan Carlos Quiroga

Frente Patria (kirchnerismo)

César Estavilla

Frente de Izquierda y los Trabajadores