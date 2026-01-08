8 de enero de 2026
Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia.

El 22 de febrero en se elegirán 5 de los 10 concejales.

 Por Cecilia Zabala

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia en estas elecciones 2026.

En el caso de Rivadavia, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Rivadavia

El concejo rivadaviense tiene 10 bancas: 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 de CM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).

Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Rivadavia

Partido Sembrar (el partido del intendente Ricardo Mansur)

  • Rodrigo Godoy
  • Corina Caruso
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

  • Cozzari, Magalí
  • Jofré, Diego Mariano
  • Gómez, Marcelo Javier
  • Arenas, Elsa Alejandra
  • Bustos, Mario Humberto Ariel
Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

  • Miriam Moreno

Frente Verde (Partido Verde + Libres del Sur)

  • Miriam “Mimí” Di Pietro

Fuerza Justicialista Mendoza

  • Pamela Ochoa
  • Luis Pedernera
  • Sebastián Correa
  • Roxana Giménez
  • Juan Carlos Quiroga

Frente Patria (kirchnerismo)

  • César Estavilla

Frente de Izquierda y los Trabajadores

  • Estefanía Torralba
