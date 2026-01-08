Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Rivadavia en estas elecciones 2026.
En el caso de Rivadavia, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Rivadavia
El concejo rivadaviense tiene 10 bancas: 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ.
De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 deCM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).
Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).
Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Rivadavia
Partido Sembrar (el partido del intendente Ricardo Mansur)
Rodrigo Godoy
Corina Caruso
Embed - Ricardo Mansur on Instagram: "Este equipo está preparado para lo que se viene "
View this post on Instagram
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)