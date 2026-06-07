7 de junio de 2026
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Mauricio Macri

Mauricio Macri defendió la libertad de prensa y profundizó la distancia oficial

El ex presidente Mauricio Macri reivindicó la libertad de prensa como uno de los pilares fundamentales de la democracia y marcó diferencias con Javier Milei,

Mauricio Macri defendió la libertad de prensa y profundizó la distancia oficial

Mauricio Macri defendió la libertad de prensa y profundizó la distancia oficial

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri defendió de manera contundente la labor periodística al afirmar que “el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia”, en un mensaje que expuso de forma inmediata las profundas diferencias existentes dentro del arco político y el oficialismo respecto de la valoración de los trabajadores de prensa.

A través de sus redes sociales, el ex mandatario envió un saludo en el Día del Periodista manifestando su “deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”, un posicionamiento que contrastó abiertamente con la postura del presidente Javier Milei, quien optó por no pronunciarse en la jornada y mantiene un explícito y duro rechazo hacia muchos trabajadores del periodismo y los medios de comunicación a los que critica de manera habitual.

Mientras la vicepresidenta garantizó que en la Cámara Alta “nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar” y reclamó un periodismo “que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta”, el presidente de la Nación decidió mantener su silencio público y continuar con su línea de confrontación directa hacia los comunicadores, evidenciando que el trato hacia la prensa se ha transformado en un nuevo foco de distancia ética y metodológica entre los distintos sectores políticos que se encuentran alrededor del Poder Ejecutivo.

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