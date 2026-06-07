Mauricio Macri defendió la libertad de prensa y profundizó la distancia oficial

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri defendió de manera contundente la labor periodística al afirmar que “el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia”, en un mensaje que expuso de forma inmediata las profundas diferencias existentes dentro del arco político y el oficialismo respecto de la valoración de los trabajadores de prensa.
A través de sus redes sociales, el ex mandatario envió un saludo en el Día del Periodista manifestando su “deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”, un posicionamiento que contrastó abiertamente con la postura del presidente Javier Milei, quien optó por no pronunciarse en la jornada y mantiene un explícito y duro rechazo hacia muchos trabajadores del periodismo y los medios de comunicación a los que critica de manera habitual.
Mientras la vicepresidenta garantizó que en la Cámara Alta “nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar” y reclamó un periodismo “que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta”, el presidente de la Nación decidió mantener su silencio público y continuar con su línea de confrontación directa hacia los comunicadores, evidenciando que el trato hacia la prensa se ha transformado en un nuevo foco de distancia ética y metodológica entre los distintos sectores políticos que se encuentran alrededor del Poder Ejecutivo.