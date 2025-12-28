Los trece frentes que se presentarán en las elecciones de febrero en Mendoza

Con varios cambios respecto a los frentes que se presentaron en octubre , las principales fuerzas políticas de Mendoza definieron las alianzas en las que competirán en las elecciones a concejales del 22 de febrero de 2026 , que se celebrarán en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

Si bien ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes , el escenario real es que son siete las alianzas políticas . Seis de ellas que se repiten en todos los departamentos, aunque con denominaciones locales distintas , y una que aparece como una curiosidad del proceso, ya que contiene a una fuerza que "juega a dos puntas".

La particularidad es que un mismo frente adopta nombres diferentes según el departamento , aunque mantiene idéntica integración partidaria. Es el caso de Fuerza Justicialista Mendoza , que tiene el sello del PJ y engloba a los intendentes peronistas y el ciurquismo, pero se presenta con sellos como San Rafael en Marcha , Santa Rosa Gana , Elegí Gestión La Paz o Frente Maipú Crece .

La curiosidad la protagoniza Compromiso Federal , partido vinculado al peronismo cordobés y presidido en Mendoza por la senadora Flavia Manoni. En Luján de Cuyo se inscribió dentro del frente peronista , mientras que en Maipú compite contra ese mismo espacio , integrando Proyecto Maipú Nuevo Rumbo junto al Partido FE.

Tanto CF como FE, en octubre participaron dentro de la alianza Provincias Unidas, que tras la pésima performance en las urnas, en esta contienda directamente no fue inscripta como frente.

junta electoral, boleta unica, elecciones argentinas, En las elecciones 2026 de Mendoza se votará con boleta única. Foto: Yemel Fil

En tanto que otras coaliciones que se presentaron en las legislativas de octubre repiten conformación y algunas, como el oficialismo provincial, engrosaron sus filas con nuevos integrantes. A ellas hay que sumar los partidos que competirán en solitario y que tienen tiempo hasta el 3 de enero para formalizar sus intenciones de competir. En ese listado figuran:

Partido Sembrar : del intendente de Rivadavia , Ricardo Mansur, que buscará sostener la mayoría que ostenta en el Concejo Deliberante, donde pone en juego tres de sus cinco bancas . Hubo un intento de acercamiento con Cambia Mendoza que no prosperó , por lo tanto volverá a presentarse como fuerza municipal oficialista.

Ahora Santarrosinos : fuerza municipal de Santa Rosa liderada por la exoficialista Débora Quiroga , que controla dos bancas y apunta a romper la polarización entre peronismo y radicalismo.

Protectora Fuerza Política: encabezada por el diputado José Luis Ramón, que analiza presentar listas propias en algunos departamentos, aunque aún no lo definió. "Tenemos buenos candidatos en algunos departamentos y estamos evaluándolo", dijeron fuentes del partido a Sitio Andino.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza "ampliado"

El frente que se impuso por amplio margen en octubre se presenta robustecido: sumó al PRO y al Partido de los Jubilados, además de ratificar la pertenencia del Partido Renovador Federal, uno de los miembros fundadores de Cambia Mendoza.

El radicalismo ya presentó a sus candidatos a concejales, que deberán unirse con los que propongan sus socios. La inclusión del partido amarillo se analizó durante varias semanas y fue rubricada por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján, Esteban Allasino, al que realmente apuntaban en el Gobierno.

"Nosotros queremos al Esteban y no a toda esa runfla que no llegó ni al 3% en octubre", le había dicho un referente del oficialismo a Sitio Andino días atrás, en relación a que el PRO también formó parte del fallido experimento de Provincias Unidas en Mendoza. Finalmente, todo el partido se incorporó al frente en el que conviven con radicales y libertarios.

Facundo Correa Llano, Andrés Lombardi, presentación frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza elecciones municipales 2026 (24-12-25) - 02 El radicalismo y La Libertad Avanza vuelven a presentarse juntos en las elecciones 2026. Se suman el PRO y el Partido de los Jubilados. Foto: Prensa Cambia Mendoza

El Partido de los Jubilados, que ya había formado parte de CM en otros comicios, en octubre decidió competir en solitario, exclusivamente en cargos locales, sin resultados alentadores.

La conformación de las listas, que se confirmará en los próximos días, variará según el departamento. En Luján, claro está, encabezará un/a candidato/a que responda a la Comuna. En San Rafael, Juan Pablo Vignoni (UCR) figurará primero y el PRO colocará el candidato en tercer término, pero será del riñón de la vicegobernadora Hebe Casado; no del demarchismo. En Maipú la cabeza de lista la pondrá La Libertad Avanza. En Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, el radicalismo tiene el primer lugar reservado.

El peronismo, ¿dividido? tras la ruptura de La Cámpora

El principal cambio respecto de las elecciones provinciales de octubre es la fragmentación del peronismo, que entonces había competido unido bajo el sello Fuerza Justicialista Mendoza.

Ahora, el PJ va dividido en dos expresiones:

Por un lado, el Partido Justicialista , el Partido Intransigente y Proyecto Sur (ligado a los hermanos Félix), que conforman el frente mayoritario conducido por los intendentes y el ciurquismo. Se presentan como "Frente Maipú Crece" , "Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo" , "Frente San Rafael en Marcha" , "Frente Fuerza Justicialista Rivadavia" , "Frente Santa Rosa Gana" y "Frente Elegí Gestión La Paz" .

Por otro, Unidad Popular (sello revivido por el kirchnerismo meses atrás) y el Partido Federal, de Mario Lima; que impulsan una alternativa propia. Finalmente La Cámpora materializó una amenaza que ya había elevado en el proceso electoral de octubre y rompió con la conducción partidaria, en desacuerdo con el método de selección de candidatos aprobado en el congreso partidario.



Este último espacio se inscribió originalmente como Manso Frente Mendocino (a excepción de San Rafael, donde se anotó como "Alianza San Rafael Futuro"), aunque su denominación fue impugnada por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que cuestionó el uso del término “Manso” por posible confusión con la campaña institucional del Gobierno provincial. Finalmente, sus apoderados avisaron a la Junta Electoral que competirán bajo el sello de "Fuerza Patria", tal el nombre que utilizó el peronismo a nivel nacional en octubre.

Frente Fuerza Justicialista Mendoza, Partido Justicialista, Emir Félix, Marisa Uceda, candidatos elecciones 2025, Matías Stevanato, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta El peronismo de Mendoza se presentará dividido en las elecciones 2026 en seis departamentos. Foto: PJ Mendoza

En cuanto a candidaturas, los intendentes y aliados ya definieron los apellidos que integrarán la boleta. El camporismo, en tanto, todavía no los presenta pero está prácticamente cerrado que Paloma Scalco (Luján), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y Nadir Yasuff (San Rafael) encabezarán en sus departamentos.

Sin embargo, todavía hay una posibilidad, aunque mínima, de que los sectores lleguen a un acuerdo y presenten listas conjuntas el 3 de enero, producto de un consenso. En ese caso, habrá que ver qué mecanismo se utiliza para justificarlo ante la Junta Electoral. Difícil.

Los frentes que se mantienen sin cambios

Algunas coaliciones repiten el esquema de octubre:

Frente Verde : liderado por el Partido Verde y acompañado por Libres del Sur . La fuerza liderada por Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo, a la que se sumaron los exCambia Mendoza, se consolidó como tercera fuerza y va con candidatos propios en los seis departamentos .

Frente Libertario Demócrata : el "mileísmo blue” vuelve a presentarse en los comicios de febrero, tras la experiencia "positiva" de octubre , donde se acomodó en cuarto lugar. Una expresión que respalda a Javier Milei, pero enfrentada al cornejismo en Mendoza.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: que vuelve a competir con su integración histórica. Congrega al Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Podemos con la Izquierda.

Frente Verde, Libertarios Demócratas y Frente de Izquierda Los tres frentes que mantienen la misma estructura que presentaron en las elecciones de octubre.

El frente nuevo y los que ya no están

Lo dicho, en Maipú Compromiso Federal y el Partido FE se presentan como una coalición propia, bajo la denominación "Proyecto Maipú Nuevo Rumbo" , que competirá contra los candidatos del intendente Matías Stevanato, pese a que en Luján son aliados.

se presentan como una coalición propia, bajo la denominación , que competirá contra los candidatos del intendente Matías Stevanato, pese a que en Luján son aliados. Provincias Unidas —que a nivel nacional se sostiene como un bloque con cierto poder de maniobra en el Congreso y potencial para presentarse como espacio político de centro en las elecciones 2027— no participará en las elecciones municipales de febrero . En octubre no alcanzó el 3% de los votos.

—que a nivel nacional se sostiene como un bloque con cierto poder de maniobra en el Congreso y potencial para presentarse como espacio político de centro en las elecciones 2027— . En octubre no alcanzó el 3% de los votos. Tampoco lo hará el partido de izquierda Nuevo MAS, que en octubre presentó candidatos solo para cargos nacionales, obteniendo el 0,36% de los votos. Protectora Fuerza Política podría sumarse a este lote, si es que su dirigencia no logra conformar lista en alguno de los seis municipios.