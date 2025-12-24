Con el PRO adentro, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializaron su alianza para las elecciones de febrero

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza avanzó un nuevo paso en su armado político de cara a las elecciones municipales del 22 de febrero , que se desarrollarán en seis departamentos de la provincia. El frente fue presentado formalmente ante la Junta Electoral Provincial , con la incorporación del PRO y el Partido Federal Renovador .

La presentación fue encabezada por Andrés Lombardi , presidente de la UCR Mendoza, y Facundo Correa Llano , titular de La Libertad Avanza en la provincia, quienes ratificaron la continuidad del acuerdo político que ambos espacios forjaron en las pasadas elecciones nacionales de octubre.

La alianza competirá en Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz , donde se renovará la mitad de los Concejos Deliberantes . Según señalaron desde el espacio, el objetivo es consolidar una propuesta basada en la gestión, la previsibilidad y el trabajo conjunto entre los gobiernos municipales y la Provincia.

En ese marco, también se confirmó la incorporación del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , quien vuelve a integrar el frente oficialista. Desde la alianza explicaron que la decisión responde a coincidencias en la forma de gobernar, la defensa de instituciones sólidas y la necesidad de construir acuerdos amplios para afrontar el escenario actual.

Al referirse al armado político, Lombardi sostuvo que el radicalismo viene trabajando de manera articulada con La Libertad Avanza y con Correa Llano, en un frente que se consolidó durante la campaña de octubre y que tiene como eje el desarrollo de la provincia y de los municipios.

Seguimos consolidando un frente político sólido y con rumbo claro de cara a las elecciones del próximo 22 de febrero. Junto a LLA tenemos una propuesta basada en la gestión, la previsibilidad y el trabajo conjunto, pensando en el desarrollo de cada municipio.

En ese sentido, el dirigente radical reafirmó que se trata de un espacio que suma nuevos actores, pero que mantiene una definición política clara. “Hemos integrado un frente electoral que afianza nuestro compromiso con La Libertad Avanza y con el presidente Javier Milei”, expresó.

Por su parte, Correa Llano remarcó que el entendimiento no surge de manera coyuntural, sino que profundiza el trabajo iniciado meses atrás tanto a nivel nacional como provincial. “Este acuerdo se proyecta ahora en seis departamentos estratégicos, con el objetivo de sostener el proceso de cambio que eligieron los mendocinos”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del acuerdo, según explicó Lombardi, está vinculado al rol de los municipios en el desarrollo económico local. El dirigente sostuvo que los gobiernos locales no deben limitarse a sus funciones esenciales, sino acompañar al sector privado.

En esa línea, advirtió que los municipios deben dejar de ser un obstáculo, al cuestionar reglamentaciones excesivas o tasas elevadas. “Tienen que estar dispuestos a que el sector privado se desarrolle y dejar de ser una traba”, subrayó.

El acuerdo por los convencionales constituyentes en San Rafael

Finalmente, Lombardi se refirió a la elección de 24 convencionales constituyentes en San Rafael y confirmó la existencia de un acuerdo específico con La Libertad Avanza sobre diez puntos vinculados a la futura carta orgánica municipal.

Según detalló, ese compromiso apunta a evitar la creación o el aumento de impuestos y tasas, con el objetivo de que la reforma no habilite nuevas cargas tributarias. “La carta orgánica que se pretende impulsar no debe posibilitar incrementar impuestos ni tasas municipales”, remarcó.

Para la presentación de listas de candidatos/as, los frentes tienen tiempo hasta el 3 de enero. El radicalismo ya dio a conocer sus nombres, los que deberán unirse a los que propongan los otros miembros de la alianza.

Un frente ampliado, pero con "omisiones"

Si bien el PRO se sumó como partido a la alianza, tanto en el comunicado oficial como en las publicaciones en redes de dirigentes radicales se hizo referencia a la incorporación de Allasino, no así la de la fuerza amarilla.

Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad.

La situación responde a la mala relación entre el cornejismo y el demarchismo, que tiene el control del PRO en Mendoza y que en 2023 decidió romper con Cambia Mendoza, coalición a la que vuelve dos años después.

En un comunicado, la fuerza amarilla remarcó que el acuerdo no responde a una especulación coyuntural ni electoral, sino a la convicción de que el camino de orden, responsabilidad y transformación que impulsa el presidente Javier Milei es el adecuado tanto para la Argentina como para la provincia.