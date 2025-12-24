Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente

Tras el grave accidente que sufrió en El Carrizal , Juan Cruz Yacopini continúa su recuperación en la Clínica de Cuyo , donde permanece internado en terapia intensiva con un cuadro de salud delicado . Frente a esta situación, familiares y amigos del piloto mendocino protagonizaron una emotiva y multitudinaria cadena de oración en la explanada de la iglesia de los Jesuitas , con la esperanza de un pronóstico alentador.

En la víspera de Navidad , este miércoles por la mañana , personas cercanas al corredor de 25 años se reunieron a pocos metros de la Clínica de Cuyo , sobre avenida Colón, frente a la iglesia de los Jesuitas . La convocatoria se organizó a través de redes sociales , especialmente por Instagram, que invitaron a unirse en un pedido colectivo por su salud .

“ Unamos nuestros corazones y recemos un rosario, enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado por Juan Cruz Yacopini ”, señalaba uno de los mensajes que convocó al encuentro presencial a partir de las 10 .

En un clima atravesado por la conmoción y la esperanza, y tras conocerse una leve mejoría en su estado general , el ex piloto y empresario Sebastián Halpern estuvo presente en la reunión. Ante la prensa y como y amigo cercano de Yacopini, expresó que la noticia del accidente tomó por sorpresa a muchos , especialmente teniendo en cuenta que se preparaba para competir en el Rally Dakar 2026 y pasar las fiestas de fin de año junto a su familia .

El martes 23 de diciembre se difundió un nuevo parte médico que llevó algo de alivio al entorno del piloto. Según el informe oficial, Yacopini se encuentra delicado pero estable, bajo monitoreo permanente del equipo médico que lo asiste.

Uno de los datos más relevantes es que no presenta compromiso cerebral, lo que permitió descartar secuelas neurológicas derivadas del grave accidente que protagonizó en El Carrizal, el pasado viernes 19 de diciembre. Este punto fue destacado por los profesionales de la salud, ya que reduce los riesgos asociados a lesiones de mayor gravedad.

Si bien el pronóstico continúa siendo reservado, los médicos informaron que el joven piloto registró una leve mejoría hemodinámica. En paralelo, se mantienen los estudios y evaluaciones constantes para definir los próximos pasos del tratamiento y acompañar su proceso de recuperación.