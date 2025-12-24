El mensaje de Javier Milei por Navidad: anticipó más reformas y celebró la baja de la inflación

El presidente pasará la Navidad en la Quinta de Olivos.

En la previa de la Navidad , el presidente Javier Milei difundió un mensaje en redes sociales en el que repasó los principales hitos de su primer tramo de gestión y anticipó una profundización del rumbo económico y político a partir de 2026.

A través de un video con fragmentos de discursos recientes, el mandatario aseguró que se viene una etapa de mayor intensidad reformista . “ Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas ”, advirtió.

Agenda presidencial Javier Milei pasará la Navidad en Olivos con la mira puesta en el Presupuesto

Video "La política no es solo ganar elecciones": el picante posteo de Macri con palos a Milei

Durante su mensaje, Milei puso el foco en los resultados económicos alcanzados durante sus dos primeros años de gobierno. En ese sentido, destacó la eliminación del déficit fiscal , al afirmar que se pasó de un rojo equivalente al 15% del PBI a déficit cero , lo que definió como “ el proceso de estabilización más exitoso de la historia ”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Saludo | En la previa de la Navidad, el presidente Javier Milei difundió un mensaje en redes sociales en el que repasó los principales hitos de su gestión y anticipó una profundización del rumbo económico y político a partir de 2026. A través de un video con fragmentos de discursos recientes, habló de más reformas y pidió “abrocharse los cinturones” ante una nueva etapa de cambios. En su balance, Milei destacó la eliminación del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y aseguró que millones de personas salieron de la pobreza como resultado de las políticas implementadas. También subrayó la eliminación definitiva del cepo cambiario, el acuerdo comercial con Estados Unidos y avances en materia de seguridad, como la reducción de piquetes y el combate al crimen organizado. El mensaje incluyó definiciones políticas e institucionales, con énfasis en el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y la implementación de la Boleta Única Papel. El Presidente cerró con un saludo navideño y la ratificación de su proyecto político. Leé la nota completa en sitioandino.com #JavierMilei #Navidad #Inflación"

También resaltó la desaceleración de la inflación , que según sostuvo se mantiene “en orden”, y aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza como consecuencia de las políticas implementadas.

Otro de los puntos centrales fue la eliminación del cepo cambiario, que el Presidente definió como definitiva, y la mención al acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos, al que calificó como un paso clave en la inserción internacional del país.

Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas

Javier Milei, Karina Milei Javier Milei celebrará la Navidad junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Seguridad, Boleta Única y un mensaje al Congreso

En materia de seguridad, Milei remarcó la reducción de las protestas sociales y aseguró que los piquetes dejaron de ser una práctica habitual. “Teníamos 9.000 piquetes por año; hoy es cero”, afirmó.

Además, destacó la aplicación de políticas de “tolerancia cero” contra la delincuencia y la creación de la Dirección Federal de Investigaciones, orientada a combatir el crimen organizado a nivel nacional.

El Presidente también hizo referencia al plano institucional y electoral. En ese contexto, subrayó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre y defendió la implementación de la Boleta Única Papel, al asegurar que fue una reforma que solo su espacio político se animó a impulsar. “Los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, señaló Milei, al reivindicar el cambio en el sistema electoral.

Al referirse al escenario político actual, Milei sostuvo que su gobierno avanzará sin concesiones en el rumbo elegido. “Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo”, afirmó.

El mensaje cerró con un saludo navideño en tono enfático, en el que deseó felices fiestas y ratificó las consignas que caracterizan a su espacio político.