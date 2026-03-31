Fuerte tormenta con granizo afectó a varias localidades de San Rafael

Una fuerte tormenta con granizo se registró durante la tarde y noche de este martes en San Rafael, donde varias localidades fueron afectadas por intensas precipitaciones, actividad eléctrica y caída de piedras de tamaño considerable .

El fenómeno comenzó a desarrollarse en la zona de Agua del Toro y avanzó hacia el noreste del departamento, alcanzando la Ciudad —con abundante caída de agua — y generando complicaciones en áreas rurales y productivas; muchas de ellas afectadas por la granizada.

Tras el crimen en Santa Fe, la Sociedad Argentina de Pediatría pone el foco en la salud mental infantil

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán

Las precipitaciones más intensas se registraron en sectores donde la tormenta descargó granizo de tamaño mediano a grande , generando preocupación entre vecinos y productores. Entre las zonas afectadas se encuentran:

#SanRafael | Las calles del departamento colapsaron tras las fuertes lluvias. Más información en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/SvlbUyLOYF

En algunos de estos distritos, vecinos reportaron piedras de gran tamaño , que en ciertos casos habrían alcanzado dimensiones similares a un pomelo.

Además, el sistema continuó su desplazamiento hacia el este, con impacto en áreas cercanas a ruta 146, Monte Comán y Los Reyunos, donde también se mantenía el alerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2039150226020192356&partner=&hide_thread=false #SanRafael | Intensa tormenta azotó al sur de la provincia, especialmente a San Rafael. pic.twitter.com/kXbAJjjNBz — Sitio Andino (@sitioandinomza) April 1, 2026

Alerta naranja y complicaciones durante la tormenta

En medio del fenómeno, Defensa Civil emitió una alerta naranja alrededor de las 19, advirtiendo por el incremento en la intensidad de las tormentas.

El organismo informó que las condiciones incluían lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo, con afectación en el sur provincial y otras regiones de Mendoza.

alerta naranja 31-03-26 Se emitió un alerta naranja por tormentas y granizo en algunas zonas.

Como consecuencia de las precipitaciones, también se registraron importantes crecidas en el río Diamante, lo que obligó a extremar precauciones en distintos puntos. Hubo cortes de energía eléctrica en varios sectores y caídas de árboles ycables.

Desde organismos locales pidieron circular con cuidado en badenes y pasos clave, como:

Villa 25 de Mayo

Puente Colorado (Cuadro Benegas)

El Molino/Pobre Diablo

Embed

¿Siguen las tormentas en Mendoza? Qué dice el pronóstico para los próximos días

Tras el temporal, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse de manera gradual, aunque aún se mantiene cierta inestabilidad.

Para este miércoles 1 de abril, se espera una jornada parcialmente nublada con descenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que se sentirán durante todo el día.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#SanRafael Una tormenta feroz sorprendió al sur provincial y dejó imágenes impactantes en San Rafael La caída de granizo fue tan intensa como inusual: piedras de gran tamaño, incluso superiores a una pelota de tenis, provocaron daños y preocupación entre los vecinos. El fenómeno se registró en distintas zonas del departamento como Las Paredes, La Llave y El Toledano, generando complicaciones en viviendas, vehículos y cultivos. Seguinos en nuestras redes para mantenerte actualizado con las últimas novedades. #tormenta" View this post on Instagram

Además, podrían registrarse precipitaciones durante la mañana en el sur provincial, con mejoras hacia el mediodía, aunque no se descartan nuevas lluvias hacia la noche en el este y el Gran Mendoza. La temperatura máxima rondará los 24°C.

En tanto, para el jueves se prevé un leve ascenso térmico, con una máxima cercana a los 26°C y nubosidad variable, aunque sin fenómenos de gran intensidad. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar en toda la provincia.