Fallo por YPF: Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes

El fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos en el caso YPF generó múltiples reacciones de celebración en el Gobierno nacional. Entre ellas, la del presidente Javier Milei, quien, además de expresarse en redes sociales, tiene previsto realizar una cadena nacional durante la tarde de este viernes.
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*GANAMOS EL JUICIO DE YPF* La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj
El mandatario calificó la decisión como “el mayor logro jurídico de la historia nacional ” y adelantó parte de su contenido durante un acto realizado por la mañana. “ Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión del equipo en YPF y de los abogados, en especial de la Procuración, hemos logrado evitar un pago millonario para la Argentina ”, afirmó.
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FALLO HISTÓRICO PARA ARGENTINA E YPF
Hoy la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió su decisión en la causa por la expropiación de @YPFoficial.
Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF. Para el país, porque evita el pago de 16.000 millones de dólares en… pic.twitter.com/5eOaMthYxK
Más allá del contenido del mensaje, resta saber si estará acompañado por funcionarios de su gabinete, en un contexto atravesado por recientes polémicas que involucran al vocero presidencial.
Casa YPF: qué dice el nuevo fallo
La resolución fue dada a conocer este jueves por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, realizada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal consideró válida la forma en que se llevó adelante el proceso de estatización.
Cabe recordar que en 2023 una sentencia había fijado una indemnización millonaria contra el Estado argentino. Sin embargo, con esta nueva decisión, el escenario judicial cambia de manera significativa, aunque el caso, iniciado en2015, aún podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos si alguna de las partes decide apelar.