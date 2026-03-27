27 de marzo de 2026
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Javier Milei

Fallo por YPF: Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes

El mandatario brindará un discurso marcado por el fallo favorable de Estados Unidos sobre YPF, al que calificó como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

Fallo por YPF: Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes

Fallo por YPF: Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes

Foto: @JMilei (Vía X)
Por Sitio Andino Política

El fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos en el caso YPF generó múltiples reacciones de celebración en el Gobierno nacional. Entre ellas, la del presidente Javier Milei, quien, además de expresarse en redes sociales, tiene previsto realizar una cadena nacional durante la tarde de este viernes.

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Los detalles de la cadena nacional: a qué hora será y qué temas tratará Milei

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un mensaje grabado de unos 20 minutos que se emitirá a partir de las 19, Milei brindará un discurso centrado en el reciente fallo judicial por YPF, que deja sin efecto la condena que obligaba al país a pagar una suma millonaria, originalmente estimada en miles de millones de dólares.

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El mandatario calificó la decisión como “el mayor logro jurídico de la historia nacional ” y adelantó parte de su contenido durante un acto realizado por la mañana. “ Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión del equipo en YPF y de los abogados, en especial de la Procuración, hemos logrado evitar un pago millonario para la Argentina ”, afirmó.

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Más allá del contenido del mensaje, resta saber si estará acompañado por funcionarios de su gabinete, en un contexto atravesado por recientes polémicas que involucran al vocero presidencial.

Casa YPF: qué dice el nuevo fallo

La resolución fue dada a conocer este jueves por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, realizada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal consideró válida la forma en que se llevó adelante el proceso de estatización.

Cabe recordar que en 2023 una sentencia había fijado una indemnización millonaria contra el Estado argentino. Sin embargo, con esta nueva decisión, el escenario judicial cambia de manera significativa, aunque el caso, iniciado en 2015, aún podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos si alguna de las partes decide apelar.

Fuente: NA.

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