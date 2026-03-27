Fallo por YPF: Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes Foto: @JMilei (Vía X)

Embed *GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026 Los detalles de la cadena nacional: a qué hora será y qué temas tratará Milei Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un mensaje grabado de unos 20 minutos que se emitirá a partir de las 19, Milei brindará un discurso centrado en el reciente fallo judicial por YPF, que deja sin efecto la condena que obligaba al país a pagar una suma millonaria, originalmente estimada en miles de millones de dólares.

El mandatario calificó la decisión como “el mayor logro jurídico de la historia nacional ” y adelantó parte de su contenido durante un acto realizado por la mañana. “ Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión del equipo en YPF y de los abogados, en especial de la Procuración, hemos logrado evitar un pago millonario para la Argentina ”, afirmó.

Embed FALLO HISTÓRICO PARA ARGENTINA E YPF



Hoy la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió su decisión en la causa por la expropiación de @YPFoficial.



Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF. Para el país, porque evita el pago de 16.000 millones de dólares en… pic.twitter.com/5eOaMthYxK — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 27, 2026 Más allá del contenido del mensaje, resta saber si estará acompañado por funcionarios de su gabinete, en un contexto atravesado por recientes polémicas que involucran al vocero presidencial.

Casa YPF: qué dice el nuevo fallo La resolución fue dada a conocer este jueves por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, realizada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal consideró válida la forma en que se llevó adelante el proceso de estatización. Cabe recordar que en 2023 una sentencia había fijado una indemnización millonaria contra el Estado argentino. Sin embargo, con esta nueva decisión, el escenario judicial cambia de manera significativa, aunque el caso, iniciado en 2015, aún podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos si alguna de las partes decide apelar. Fuente: NA.