27 de marzo de 2026
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YPF

Causa YPF: Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina

El presidente Javier Milei confirmó el fallo histórico que beneficia al país, tras años de litigio por la estatización de YPF.

Causa YPF: Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina.

Causa YPF: Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina.

NA
Por Sitio Andino Política

La Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina en el caso YPF por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. La noticia fue confirmada y celebrada por el presidente Javier Milei a través de las redes sociales.

Este viernes se conoció que la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York así lo dispuso. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana, indicó Noticias Argentinas.

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"Ganamos el juicio de YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional", escribió el jefe de Estado.

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El fallo por YPF

"Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, indicó Infobae.

"Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

El caso YPF

La justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación. Así lo expresó la jueza Loretta Preska: “Se concede la moción de los Demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los Demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”, indicó.

El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.

En septiembre de 2023, Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. La resolución judicial favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.

Desde la sentencia, el Estado argentino presentó una apelación. Sin embargo, la falta de pago o de propuestas de acuerdo derivó en un aumento de la presión por parte de los demandantes. Entre las acciones impulsadas por los fondos, prosperó el pedido de entrega de acciones de YPF actualmente en poder del Estado. Esta solicitud fue avalada por la jueza Preska, lo que abrió la puerta a que otros acreedores presenten reclamos similares.

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