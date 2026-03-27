27 de marzo de 2026
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Expropiación

Qué dice el proyecto de expropiaciones que anunció Milei tras el fallo favorable por YPF

El oficialismo ya envió al Congreso la reforma que limita las expropiaciones, que anunció el presidente en cadena nacional. Refuerza la propiedad privada y acelera desalojos.

El Ejecutivo busca imponer criterios más restrictivos para las expropiaciones.

El Ejecutivo busca imponer criterios más restrictivos para las expropiaciones.

Foto: Yemel Fil

El primer mandatario fue categórico al justificar la iniciativa: “Hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones para que la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio”.

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Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley para instaurar un nuevo régimen de expropiaciones.

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Cambios en expropiaciones: límites más estrictos y nuevas reglas de compensación

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a restringir las expropiaciones a situaciones excepcionales, bajo criterios más estrictos que los actuales.

La iniciativa establece que la declaración de utilidad pública deberá cumplir con estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y será interpretada de manera restrictiva.

Además, se redefine el cálculo de las indemnizaciones:

  • El valor del bien se fijará antes de cualquier intervención estatal que pueda alterar su precio.
  • Se incorporará el reconocimiento del lucro cesante, siempre que sea directo y comprobable.
  • Se aplicará un sistema de actualización por inflación e intereses para preservar el valor real.
  • Se buscará garantizar un “justiprecio” objetivo, evitando distorsiones generadas por el propio Estado.

También se limita el uso de la ocupación temporánea, reforzando su carácter excepcional, y se amplían los mecanismos de control judicial en todo el proceso.

Senado de la Nación Argentina sesión 26-02-26
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Desalojos exprés y cambios en el Código Civil: cómo funcionará el nuevo sistema

Otro de los puntos más sensibles del proyecto es la reforma del sistema de desalojos, que introduce un procedimiento sumarísimo para acelerar la restitución de inmuebles. Entre los cambios principales, se establece que:

  • Un juez podrá ordenar la restitución en un plazo de hasta 5 días en casos de ocupación ilegal.
  • Se habilita la desocupación inmediata ante falta de pago o vencimiento de contrato.
  • Se permite el uso de la fuerza pública para ejecutar las órdenes judiciales.
  • Se simplifican las pruebas y se reducen instancias procesales.

A su vez, se incorporan mecanismos como la restitución anticipada bajo caución juratoria y la digitalización de notificaciones, con el objetivo de reducir tiempos judiciales.

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Tierras, incendios y barrios populares: el paquete más amplio que impulsa el Gobierno

El proyecto no se limita a expropiaciones, sino que forma parte de una iniciativa más amplia denominada “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, que introduce cambios en varias normativas. Entre los puntos más relevantes:

  • Tierras rurales: se eliminan restricciones para inversores extranjeros privados, aunque se mantienen controles sobre Estados extranjeros.
  • Ley de Manejo del Fuego: se eliminan prohibiciones que impedían cambiar el uso de terrenos incendiados durante décadas.
  • Barrios populares: se flexibiliza la venta de viviendas regularizadas y se descentraliza el proceso hacia provincias y municipios.
  • Registro de la propiedad: se impulsa la digitalización del sistema y la modernización de trámites.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es “fortalecer la seguridad jurídica, reducir la intervención estatal y promover inversiones”.

plan provincial manejo del fuego
El oficialismo busca introducir cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

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El mensaje político de Milei: propiedad privada y fin del “riesgo populista”

En su discurso, Milei vinculó directamente la reforma con el caso YPF y con su visión económica. “Expropiar está mal, porque robar está mal”, sostuvo, y aseguró que decisiones de ese tipo —durante la administración kirchnerista— generaron años de desinversión.

En esa línea, el Presidente planteó que el nuevo marco legal busca evitar que se repitan escenarios similares y reforzar la previsibilidad: “La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con seguridad jurídica”.

Embed - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei | 27 de marzo 2026

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